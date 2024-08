“Il Legislatore è in ritardo, serve trasparenza e ci sono molte zone grigie anche fiscali”, sintetizza l’avvocato Giuseppe Croari, membro del tavolo Agcom per la stesura di un Codice degli influencer. Non è solo una questione di concorrenza sleale, ma anche di trasparenza verso il pubblico (talvolta pagante): “Come faccio a sapere se parlo con un divo del web o con un chatbot virtuale?”