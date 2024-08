L'estate calda del Mostro di Firenze: un DNA riapre il caso?

Un DNA recuperato dal cuscino del delitto di Scopeti sarebbe compatibile con quello rinvenuto sui proiettili di altri assassini. Ora il legale chiede la riesumazione dei corpi che sono entrati in contatto con il Mostro, ma la Procura di Firenze non dà segnali. Dopo decenni di dibattito, il caso (insoluto) del Mostro di Firenze continua a far parlare di sé