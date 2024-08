Autrice di bestseller come Il treno dei bambini e Oliva Denaro, la scrittrice napoletana è docente in un liceo di provincia, dove ha imparato a conoscere i ragazzi e le ragazze del nostro tempo. Che mentre convivono con l’ansia – per i voti, ma anche quella di un futuro incerto – le hanno insegnato “un punto di vista diverso”. Tra le cose che mancano a scuola, l’educazione all’affettività: “Non possiamo lasciare che sia il porno il loro punto di riferimento”