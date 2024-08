Che cosa prevede la proposta di legge di FdI che ha l’obiettivo di rendere la gestazione per altri un reato anche se il percorso viene intrapreso all’estero? Cosa potrebbe cambiare giuridicamente per i bimbi nati all’estero e residenti in Italia? Proviamo a fare chiarezza con Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni