Giro d'Italia 2024, 6 maggio: le strade chiuse tra Novara e Asti

La tappa odierna del Giro d'Italia attraversa le province di Novara, Alessandria e Cuneo con un percorso piuttosto regolare in mezzo alle risaie e poi al Monferrato, fino ad arrivare a Fossano dove l’altitudine è di poco più di 3oo metri. Per la Novara - Fossano, con partenza da Novara alle ore 13,10 ed arrivo dell'ultimo concorrente previsto a Fossano alle ore 17,22 circa, il percorso di gara attraverserà Cortiglione, Belveglio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Vigliano d'Asti, Mongardino, Asti, Isola d'Asti e Costigliole d'Asti. Chiuse al traffico in entrambi i sensi di marcia le strade interessate dalla manifestazione, SP 3 - SP 15 - SP 15/C - SP 59 - SS 231, almeno due ore e trenta minuti prima del passaggio della competizione sportiva. Dalle ore 13 saranno chiuse le uscite dell'A33 di Isola d'Asti e di Costigliole d'Asti. Da tabella di marcia è previsto l'ingresso dei corridori in provincia di Asti tra le 15.14 e le 15.24 in località Crociera a Cortiglione. A Montegrosso ci sarà il traguardo volante: i corridori entreranno in provincia di Cuneo intorno alle 16. Un'ora e trenta prima del passaggio dei ciclisti, ci sarà il transito della carovana pubblicitaria e la riapertura della circolazione di veicoli e pedoni avverrà esclusivamente dopo il transito del motoveicolo della scorta della Polizia Stradale con bandierina "verde", che scorterà l'ultimo corridore professionista e dopo il passaggio dell'autoveicolo dell'Organizzazione recante il cartello "fine gara". La terza tappa è quasi completamente pianeggiante e non presenta nessuna salita degna di nota.