Vendevano capi firmati falsi sul web, blitz Gdf durante diretta. VIDEO

Cronaca

Nella recente classifica del "falso made in Italy" nell'agroalimentare redatta da Coldiretti emerge che più di due prodotti agroalimentari su tre sono falsi, senza alcun legame produttivo ed occupazionale, togliendo opportunità economiche e lavorative al nostro Paese. Con la lotta al falso Made in Italy a tavola si possono creare 300mila posti di lavoro in Italia. La specialità tricolore più taroccata nel mondo è la mozzarella , che occupa, dunque il primo posto

Solo negli Stati Uniti vengono prodotti ogni anno circa 2 miliardi di chili di falsa mozzarella. Ma le imitazioni del tradizionale formaggio fresco si trovano un po' ovunque, dal Brasile all'Argentina, dalla Thailandia allo Sri Lanka, dalla Danimarca ai Paesi dell'est come Slovenia, Ungheria e Romania, mentre in Germania cambia addirittura nome in "Zottarella". E, per effetto dell'embargo sui prodotti europei deciso da Putin, pure in Russia è nata un'industria del Made in Italy tarocco che vede proprio nella mozzarella uno dei prodotti più presenti