Il weekend tra sabato 18 e domenica 19 novembre porterà l’aumento della pressione sull’Italia. Le previsioni meteo sono quindi di due giornate caratterizzate da bel tempo, sole quasi ovunque, ma anche venti forti e temperature in calo. Sabato sereno, tranne che qualche annuvolamento e piovaschi su Sicilia e Calabria (e neve sui confini alto atesini). Domenica sempre cieli limpidi ma con qualche nube in aumento al Nord e nebbie mattutine in Pianura Padana. Dal pomeriggio peggioramento sull'Alta Toscana (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24).