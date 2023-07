Parma, bambina di un anno e mezzo annega in una piscina

Stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando è caduta nell'acqua. E' avvenuto in un'abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parma

Una bambina di un anno e mezzo è morta annegata in una piscina in provincia di Parma. E' accaduto in una piscina di un'abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parma. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell'acqua. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi.