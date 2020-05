Fondazione Italia sociale lancia “Civic Action”

Non sempre hanno il risalto che meritano eppure sono quelle che fanno la differenza: le azioni. Che arrivino dai singoli cittadini piuttosto che da associazioni, start up o aziende poco importa. Contano le pratiche, il senso civico che le muovono, la volontà di aiutare persone in difficoltà. Nel periodo dell emergenza nei settori più disparati le azioni civiche sono state una rete per i bisogni di tanti e se c’è una certezza nel futuro più incerto della storia moderna è che quelle reti nate prima della pandemia dovranno sopravvivere anche dopo. Affinchè non restino invisibili Fondazione Italia sociale in collaborazione con Onde alte e Sky TG24 lancia “Civic Action” una chiamata a tutti coloro che con le proprie azioni hanno generato esperienze di valore sociale contribuendo ad alleviare in tutti i modi possibili il disagio degli altri.

Nel nostro paese – spiega il segretario generale della Fondazione Italia Sociale Gianluca Salvatori - c ‘è un tema di cultura civica, molto praticata ma poco conosciuta. Per questo con Civic Action lanciamo l’iniziativa per censire esperienze di cose avvenute non solo nei giorni del covid ma anche prima e speriamo dopo. Perché di cultura civica c’ è bisogno in ogni economia che voglia funzionare.

Le proposte saranno raccolte e censite direttamente sul sito di action civic all’indirizzo “action.becivic.it”. Potranno arrivare da singoli cittadini così come dalle imprese senza limiti anagrafici e geografici entro il 16 giugno. Le 5 migliori esperienze saranno raccontate su Sky TG24 e valorizzate nella consapevolezza che la ricostruzione del tessuto economico passa anche e soprattutto dal trascurato spesso invisibile terzo settore.