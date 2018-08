Incidente sul lavoro a Cuneo, 29enne muore schiacciato da un muletto

Incidente sul lavoro a La Morra, in provincia di Cuneo, dove un giovane di 29 anni, residente a Novello, è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola intorno alle 12.30. La vittima è deceduta ancora prima di poter essere trasportata in ospedale.

Ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava guidando un muletto all'interno dell'azienda vitivinicola per cui lavorava, in una cascina in via Fontane a La Morra (Cuneo). Il mezzo si sarebbe ribaltato in una scarpata travolgendo il conducente, che sarebbe deceduto per le gravi lesioni riportate. Sulla dinamica dell'incidente sono comunque ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Si tratta della seconda vittima nel giro di pochi giorni nel Cuneese in aziende agricole, dopo l'incidente in cui ha perso la vita un agricoltore diciottenne, schiacciato dalla macchina trinciatrice che stava attaccando al trattore.