Grande squalo bianco avvistato al largo della Sicilia

Un raro esemplare adulto di squalo bianco è stato avvistato nel suo habitat naturale nello Stretto di Sicilia. L'incontro ravvicinato è avvenuto tra l’Italia e la Tunisia nei pressi di un relitto, dove un team di subacquei era impegnato nel recupero di reti da pesca abbandonate. Si tratterebbe delle prime immagini subacquee di questo predatore nel Mediterraneo.