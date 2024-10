Abbiamo intervistato l’autore de “L’età del fuoco. Una storia vera da un mondo sempre più caldo”, selezionato dal New York Times fra i 10 libri più importanti dell’anno. Racconta l’incendio che nel 2016 ha devastato una città del Canada: “Serve un abbandono rapido dei combustibili fossili”. E sulle elezioni Usa: “Trump nel suo primo mandato ha fatto un danno generazionale, non solo agli Stati Uniti, ma alla nozione di democrazia in tutto il mondo”