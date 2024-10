Lubiana, la città senz’auto esiste già. Ma funziona?

La capitale della Slovenia ha progettato, prima e meglio di altre città europee, la chiusura del centro ai motori a scoppio. La strategia rientra in un piano più ampio per renderla ecologica e oggi permette ai residenti di spostarsi ovunque con piccoli taxi elettrici gratuiti. Nessuno tornerebbe indietro ma, in periferia, la città resta fra le più inquinate d’Europa