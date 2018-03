Succede, una super soundtrack per il film che si ispira a Sofia Viscardi

La colonna sonora di Succede, curata da Lorenzo Tomio e pubblicata da Sony Music Italy, è talmente importante da diventare essa stessa protagonista del film, tratto dall’omonimo best-seller di Sofia Viscardi (Mondadori), che uscirà nelle sale italiane giovedì 5 aprile. Dal punk-rock newyorkese degli Strokes alla bella scoperta della musica indie italiana, Birthh. Dagli energici Kasabian con “Eez-Eh” al geniale rapper Nitro. E ancora, da un pezzo cult come “The Last Song” dei Trisomie 21 a un brano che ha contribuito a ridefinire il concetto di musica pop unita all’elettronica come “Roses” dei Chainsmokers, fino all’inedito, la perla I’ve Learned di Neimy.



Ovviamente il rapporto dei ragazzi con la musica è unico e viscerale, costituendo quest’ultima una parte sostanziale della loro giornata. Così è anche per Sofia Viscardi e la regista del film Francesca Mazzoleni che non hanno mai pensato neanche per un secondo che i pezzi della colonna sonora dovessero essere scelti per ultimi, così solo “per accompagnare”.



Sofia aveva da tempo il sogno di coinvolgere i musicisti che adora da anni, The Chainsmokers. È riuscita anche a conoscerli durante il loro primo concerto a Milano nel 2016 e a instaurare con Drew (Taggart, metà del duo) una vera e propria amicizia continuata a distanza su WhatsApp, fino a che lo ha incontrato di nuovo nel backstage del concerto dei due all’Ippodromo di Milano lo scorso luglio. In quell’occasione, Sofia ha spiegato l’idea del film e ha chiesto ai The Chainsmokers se riuscivano a produrre un brano inedito per il film tratto dal suo libro. Loro, presi dall’entusiasmo anche per la simpatia che nutrono nei confronti di Sofia, hanno iniziato a lavorare sul brano “I’ve Learned” con la voce di Neimy ma a 4 mesi di distanza il duo che continua a portare a casa record incredibili in tutto il mondo si è reso conto che non sarebbe mai riuscito a produrre il brano rispettando la deadline. La produzione è stata quindi continuata da Katoo (al secolo Francesco Catitti, già con Michele Bravi ed Elisa) e ne è uscita una vera bomba che accompagna i titoli di coda (e che viene accennato anche durante il film stesso). E del duo del momento, nella colonna sonora, compare “Roses” (disco di platino in Italia, 611 milioni di streams su Spotify e oltre 168 milioni di views totali su YouTube). Come Bonus Track, inoltre, è da segnalare “Piccole cose” di J-Ax & Fedez feat. Alessandra Amoroso, il brano doppio platino che compare nel trailer ufficiale del film.



La tracklist

1 The Vaccines I Can't Quit

2 Nitro Storia di un defunto artista

3 Lorenzo Tomio Tram and Stories

4 Part time friends Hear That Sound

5 Lorenzo Tomio Verso il locale

6 Birthh Chlorine

7 Lorenzo Tomio Il Rifugio

8 Birthh For the Heartless

9 The Chainsmokers Roses

10 Lorenzo Tomio Sono solo dieci

11 Awolnation I Am

12 Lorenzo Tomio La pioggia

13 The Strokes Chances

14 Neimy I've Learned (Acoustic Version)

15 Lorenzo Tomio Planetario

16 Kasabian Eez-Eh

17 Trisomie 21 The Last Song

18 Lorenzo Tomio Coniglio

19 Lorenzo Tomio Succede

20 Neimy I've Learned

Bonus Track (dal trailer ufficiale)

21 J-Ax & Fedez feat. Alessandra Amoroso Piccole cose