Giffoni Film Fest, grande entusiasmo per "Nord Sud Ovest Est..."

Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli hanno presentato a Giffoni Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione di Sky in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW. Gli otto episodi ripartono dal 1993 e dal successo del duo, raccontando il peso della fama, la crescita e un’amicizia messa alla prova tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Tra Milano, concerti, nuovi amori e sogno americano, la domanda centrale cambia: non più come realizzare un sogno, ma chi diventare dopo averlo conquistat

Il sogno, quando finalmente si realizza, presenta il conto. Fino a quel momento era stato sufficiente inseguirlo, magari sopra una motocicletta, dentro una discoteca di provincia o lungo una strada che da Pavia sembrava condurre direttamente all’America. Poi arrivano le classifiche, i concerti, i contratti e una domanda molto meno orecchiabile di un ritornello: adesso chi voglio diventare?

È il cuore di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto. Sydney Sibilia l’ha presentata al Giffoni Film Festival insieme ai protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che tornano rispettivamente nei ruoli di Max e Mauro. Gli otto nuovi episodi arriveranno il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Dopo avere raccontato la nascita degli 883 in Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la serie cambia prospettiva. I due ragazzi che sembravano destinati a osservare la vita degli altri dal tavolino del bar sono ormai in cima alle classifiche. La questione non è più riuscire a sfondare, ma capire se il successo conquistato corrisponda davvero alla vita che desideravano.

Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione riparte dal 1993

La storia ricomincia nel 1993, l’anno del secondo album realizzato insieme da Max Pezzali e Mauro Repetto. Gli 883 sono primi in classifica, le canzoni passano ovunque e i due amici stanno vivendo ciò che fino a poco tempo prima sembrava un’improbabile fantasia di provincia.

Ma la vita delle popstar, osservata da vicino, è molto più confusa di quanto appaia dalle copertine. Tra Max e Mauro qualcosa comincia a cambiare. La fama apre porte che prima non esistevano, ma introduce anche nuove distanze, desideri differenti e la possibilità che due amici arrivati insieme al traguardo non vogliano più proseguire nella stessa direzione.

Gli episodi porteranno i protagonisti nella Milano della moda e nell’America che avevano sognato da adolescenti. Ci saranno nuovi amori, concerti e la vertigine di una popolarità improvvisa, mentre l’amicizia verrà sottoposta alla prova più difficile: sopravvivere alla realizzazione del sogno che l’aveva fatta nascere.

Sydney Sibilia: «Diventare grandi dopo il successo»

Secondo Sydney Sibilia, il nuovo capitolo racconta «la sfida più difficile: diventare grandi dopo il successo». Se la prima stagione era costruita intorno alla conquista di un’occasione, la seconda osserva ciò che accade quando quell’occasione cambia ogni cosa.

La domanda centrale diventa quindi: «Chi voglio essere da grande?». Max e Mauro hanno ottenuto ciò che desideravano, ma devono ancora capire quale forma dare alla propria esistenza. Il successo non risolve automaticamente l’insicurezza, non cancella le differenze e soprattutto non consegna insieme al disco di platino un manuale di istruzioni per l’età adulta.