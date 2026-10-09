X Factor 2026, Martina Cerutti canta That’s So True di Gracie Abrams

Jake La Furia l’aveva anticipato: aveva in serbo una sorpresa per il suo X Pass, e così è stato. Nel corso della seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2026 (LO SPECIALE) ha scelto di portare con sé alle Last Call Martina Cerutti, in arte Alìa, 19enne di Desenzano del Garda che ha mostrato i suoi virtuosismi e la sua potenza vocale con That’s So True di Gracie Abrams. Ha urlato X Pass in un attimo, bruciando di fatto sul tempo Irama che sembrava pronto a impugnare il microfono e fare altrettanto («Sono inc… come una bestia», ha commentato – pur sorridendo – il giudice new entry di quest’anno): e così Martina accede di diritto alle Last Call, attese per giovedì 15 su Sky e NOW, nella sua squadra di Jake. Riuscirà a conquistare anche un posto tra i 12 concorrenti ufficiali di questa stagione?

CHI SI ESIBIRÀ ALLE LAST CALL

Se Francesco Gabbani aveva usato il proprio X Pass la scorsa settimana col giovane salentino Giacomo Calò, in questa seconda parte di Bootcamp lo stesso hanno fatto i tre colleghi: Paola l’ha usato per la voce sorprendente e il talento puro della 23enne di Brescia Camilla Guerini, che ha realizzato un’emozionante performance da standing ovation di “Promettimi” di Elisa; Jake si è “accaparrato” Martina Cerutti, in arte Alìa, 19enne di Desenzano del Garda che ha mostrato i suoi virtuosismi e la sua potenza vocale con “That’s So True” di Gracie Abrams; Irama invece è rimasto affascinato dal timbro e dall’intensità della versione di “Liability” di Lorde fatta da Benedetta Cornalba in arte “Kora”, 21enne di Lodi.

Nel resto della serata, ad aggiudicarsi l’accesso alla prossima fase con l’unanimità sono stati: la 27enne di Parma Camilla Tradardi, in arte “Rakatouum”, che ha fatto sua la canzone “Le vent nous porterà” dei Noir Desir; la band Scraffs, quattro ragazzi toscani dai 20 ai 27 anni che hanno acceso il palco con la loro energia rock sul brano “Celebrity Skin” degli Hole; il 21enne francese che vive a Forlì Thimotè Bonnardell, che ha ammaliato con la sua voce profonda sulle note di “Killing Me Softly With His Song” nella versione dei Fugees; il 19enne Manuel Gargano da Trabia (Palermo), che ha mostrato tutta la sua emotività con “Bella stronza” di Marco Masini; e ancora un’altra band, i 26enni di Torino Dips, originalissimi sul palco con il brano “Anguilla” dei 99 Posse; il 27enne di Napoli Alessandro Davide Fontana, che ha sorpreso nuovamente i giudici con la sua anima rock sulle note di “I Only Lie When I Love You” dei Royal Blood; la band “Le Distanze”, 3 ragazzi (Andrea, Saverio e Corinna) dai 20 ai 23 anni divisi tra Genova e Trani, che questa volta hanno personalizzato l’immensa “Ritornerai” di Bruno Lauzi; il 25enne di Prato Danny Anania, in arte Lenanie, che ha convinto ed emozionato con “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro; la 23enne di Roma Chiara Ludovica Giorgi in arte “Clode”, che si è esibita al piano con “Karen Don’t Be Sad” di Miley Cirus; il 23enne di Milano Niccolò Riolfo, in arte “Rio”, e la sua versione chitarra alla mano di “Chicco e spillo” di Samuele Bersani.

Per tre artisti il passaggio del turno è stato più “sofferto”, con l’unanimità raggiunta solo dopo un confronto al tavolo: Jake La Furia ha cambiato idea rispetto a una iniziale bocciatura per Elia Ballancin, 25enne di Treviso, che ha proposto la straziante “La nostra relazione” di Vasco Rossi, e per Christian Cordone in arte “Alteo”, 22enne di Pescara e stabile a Milano, che ha cantato “Ex’s & Oh’s” di Elle King. Infine Sofia Sole Cammarota, 24enne di Milano, è riuscita ad ottenere anche il sì di Paola cantando “Adesso e qui (Nostalgico presente)” di Malika Ayane.