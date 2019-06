4 Hotel: Bruno Barbieri racconta l'accoglienza in Valtellina

Manca davvero poco alla nuova stagione, la seconda, di Bruno Barbieri 4 Hotel , che ci porterà alla scoperta di nuove ed entusiasmanti località turistiche, decretando i migliori albergatori d’Italia. La prima puntata andrà in onda giovedì 6 giugno alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Per spezzare l’attesa, Bruno Barbieri si è raccontato, parlando di un’accoglienza molto particolare che ha ricevuto durante un soggiorno in Valtellina .

Per Bruno Barbieri l’accoglienza è un fattore importantissimo per un hotel: d’altronde, la prima impressione è fondamentale per giudicare positivamente il proprio alloggio! Durante uno dei suoi viaggi, Barbieri ha soggiornato in Valtellina, dove ha ricevuto un’accoglienza davvero particolare e, senza ombra di dubbio, di notevole impatto. Questa regione alpina si trova in Lombardia, e accoglie pienamente la provincia di Sondrio. Si tratta di un luogo incantevole, immerso nel verde, ideale per rilassarsi e staccare dallo stress della città.

Nell’hotel in questione, Bruno Barbieri fu accolto da un coro di cento alpini, che intonarono in suo onore “Quel mazzolin di fiori”. È stato un evento davvero singolare per il nostro chef, poiché non gli è più capitata un’esperienza simile!

Come sarà l’accoglienza negli hotel che gareggeranno in questa incantevole sfida? Non sappiamo dirvi le modalità, ma di una cosa siamo sicuri: il livello sarà davvero alto e Bruno Barbieri attraverserà alcune delle regioni più affascinanti d’Italia, alla ricerca dei migliori albergatori della nostra penisola.

