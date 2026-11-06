In “Alessandro Borghese Kitchen Sound – Ritorno di Fiamma”, lo chef più rock della tv mira a far riscoprire ai suoi ospiti il gusto dei loro piatti meno amati. Dal 7 novembre, ogni sabato, alle ore 18.30, su Sky e in streaming su NOW. E per la prima volta gli stessi episodi diventano anche podcast e vodcast

Quando il passato stona, ci pensa la cucina a far partire una nuova musica. Dopo centinaia di ricette e dieci edizioni di successo, chef Alessandro Borghese rinnova la sua videoenciclopedia gastronomica e cucina con una nuova missione: far riscoprire ai suoi ospiti il gusto dei loro piatti meno amati. In “ Alessandro Borghese Kitchen Sound – Ritorno di Fiamma ”, format inedito in 5 puntate ideato e prodotto da Food Media Factory e Level 33, dal 7 novembre, ogni sabato, alle ore 18.30, su Sky e in streaming su NOW , chef Borghese partirà dalla ricetta originale e la reinterpreterà con nuovi ingredienti e preparazioni. Accendete i fornelli e aumentate il volume delle cuffie, il racconto continuerà anche sul web: per la prima volta le puntate saranno disponibili anche in formato podcast e vodcast, dall’11 novembre, ogni mercoledì, sul canale YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione .

Il passato avrà tutt’altro sapore: il primo ad accendere i fornelli sarà Andrea Pezzi, dj e speaker radiofonico, pioniere della cucina a ritmo di musica con “Kitchen” in onda su MTV a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, che si destreggerà tra i ricordi di una televisione che non c'è più e di un pesce dimenticato in forno…Sarà poi il turno di Gabriele Corsi, conduttore televisivo e radiofonico, che si confronterà con un sapore particolarmente intenso: chef Borghese riuscirà a trasformarlo in un piatto capace di fargli cambiare idea? Stesso ricordo ma con un sapore nuovo anche per Francesca Manzini, comica e conduttrice, che nella terza puntata dovrà affrontare uno dei piatti più iconici della tradizione italiana. La settimana successiva anche ZW Jackson, streamer e content creator, proverà a gustare con nuovo entusiasmo un grande classico della gastronomia nostrana. Infine, nella quinta e ultima puntata, Chiara Francini, attrice e conduttrice, tornerà ad assaggiare alcune verdure che non ama fin da quando è bambina, scoprendo come ingredienti e preparazioni possano cambiare il rapporto con un piatto.

La ricetta di chef Borghese in “Ritorno di Fiamma” - in onda ogni sabato, alle 18.30, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e da quest’anno anche sul web in versione podcast e vodcast sul canale YouTube e sulle principali piattaforme - è semplice: reinterpretare i piatti meno amati dei suoi ospiti con nuovi ingredienti e preparazioni per scoprire come un nuovo equilibrio di sapori possa cambiare anche le preferenze più radicate. Cinque incontri per riaccendere il piacere di una ricetta e riscrivere il finale di una storia, perché a volte basta un solo ingrediente per guardare un piatto con occhi diversi.

ABKS – Ritorno di Fiamma – scritto da chef Alessandro Borghese con la collaborazione di Giorgio Marchesani – vede il coinvolgimento di: Acqua di Nepi, effervescente naturale leggera ed equilibrata grazie al suo basso residuo fisso, e San Benedetto Millenium Water, purezza millenaria che la natura protegge da più di 5.000 anni, due acque minerali dalle proprietà organolettiche uniche; Elica, brand italiano all’avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership nei sistemi aspiranti da cucina con una solida presenza industriale in Europa, Asia e America; Pasta Armando, prodotta dal Pastificio De Matteis Agroalimentare Società Benefit, con varietà selezionate di grano duro italiano di alta qualità, coltivato nel rispetto di un proprio contratto di filiera, la prima pasta da agricoltura convenzionale con certificazione “zero residui di pesticidi e glifosato, trafilata al bronzo”.