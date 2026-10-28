Money Road 3, l’annuncio di Fabio Caressa: nuova stagione su Sky e NOW

Fabio Caressa annuncia la terza stagione di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Dopo le voci degli ultimi mesi, la conferma arriva con una clip: «La terza stagione di Money Road è in arrivo». Un nuovo gruppo di viaggiatori affronterà situazioni estreme e tentazioni che metteranno alla prova l’equilibrio tra scelte individuali e spirito di squadra. I casting sono aperti sul sito della produzione

«Ne avete lette tante, e quindi è giusto che vi dia una spiegazione»: Fabio Caressa guarda dritto in camera, nella clip diffusa oggi, per parlare delle voci che negli ultimi mesi si son rincorse sulla terza stagione di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, lo show di Sky che già nelle prime due annate è diventato un cult. E quindi oggi Fabio fa l’annuncio ufficiale: «La terza stagione di Money Road è in arrivo».

Nuovo viaggio, nuovi viaggiatori, nuove scelte, nuove tentazioni: la terza edizione dello show Sky Original prodotto da Blu Yazmine è confermatissima. Fabio racconta: «Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili. Quando sei di fronte a un bivio sai cosa perdi ma non sai cosa troverai. Io ho provato a resistere… ma di fronte a certe tentazioni come fai?». La tentazione di riaprire un nuovo campo base capace di accogliere un nuovo gruppo di viaggiatori è troppo forte, così come è forte la voglia di capire se nelle nuove situazioni estreme che troveranno preferiranno l’individualità o lo spirito di gruppo. I casting sono aperti, tutte le info sono sul sito bluyazmine.it/moneyroad.

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” sta tornando. Prossimamente su Sky e in streaming su NOW.