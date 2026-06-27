Destination X: scopri la meta, al via il travel game condotto da Jeffrey Dean Morgan
Trasmesso negli Stati Uniti da NBC nel 2025, Destination X è uno dei titoli unscripted più innovativi della stagione, capace di coinvolgere il pubblico in un gioco di intuizione e deduzione da vivere episodio dopo episodio. A condurre la competizione fuori dal comune, Jeffrey Dean Morgan. Dal 2 luglio tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand
Con un mix originale di viaggio, strategia e interazione sociale, il travel game Destination X (trasmesso negli Stati Uniti da NBC nel 2025) è uno dei titoli unscripted più innovativi della stagione, capace di coinvolgere il pubblico in un gioco di intuizione e deduzione da vivere episodio dopo episodio. Ad accompagnarci in questa competizione fuori dal comune sarà l'attore statunitense Jeffrey Dean Morgan, celebre nei panni di Negan nella serie The Walking Dead.
"un grande gameboard a cielo aperto"
Nello show Sky Exclusive, in arrivo dal 2 luglio tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, l’Europa si trasforma in un grande gameboard a cielo aperto. E settimana dopo settimana, i partecipanti attraversano diversi Paesi, con varie tappe anche in Italia, l'unico obiettivo è scoprire dove si trovano esattamente.
il premio in palio
Per vincere, infatti, devono riuscire a individuare le loro destinazioni misteriose: una volta saliti sul bus oscurato di "Destination X", il viaggio si trasforma in un vero e proprio gioco, con prove progettate per fornire indizi sulla loro posizione, insieme a qualche depistaggio per mantenerli nell’incertezza. Alla fine di ogni episodio, il concorrente che piazza sulla mappa la X più lontana dalla posizione reale in cui si trova davvero, deve fare le valigie ed è eliminato. Il primo partecipante a raggiungere Destination X sarà incoronato vincitore aggiudicandosi il premio di 250.000 dollari.