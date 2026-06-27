Trasmesso negli Stati Uniti da NBC nel 2025, Destination X è uno dei titoli unscripted più innovativi della stagione, capace di coinvolgere il pubblico in un gioco di intuizione e deduzione da vivere episodio dopo episodio. A condurre la competizione fuori dal comune, Jeffrey Dean Morgan. Dal 2 luglio tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand

Con un mix originale di viaggio, strategia e interazione sociale, il travel game Destination X (trasmesso negli Stati Uniti da NBC nel 2025) è uno dei titoli unscripted più innovativi della stagione, capace di coinvolgere il pubblico in un gioco di intuizione e deduzione da vivere episodio dopo episodio. Ad accompagnarci in questa competizione fuori dal comune sarà l'attore statunitense Jeffrey Dean Morgan , celebre nei panni di Negan nella serie The Walking Dead.

"un grande gameboard a cielo aperto"

Nello show Sky Exclusive, in arrivo dal 2 luglio tutti i giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, l’Europa si trasforma in un grande gameboard a cielo aperto. E settimana dopo settimana, i partecipanti attraversano diversi Paesi, con varie tappe anche in Italia, l'unico obiettivo è scoprire dove si trovano esattamente.



il premio in palio

Per vincere, infatti, devono riuscire a individuare le loro destinazioni misteriose: una volta saliti sul bus oscurato di "Destination X", il viaggio si trasforma in un vero e proprio gioco, con prove progettate per fornire indizi sulla loro posizione, insieme a qualche depistaggio per mantenerli nell’incertezza. Alla fine di ogni episodio, il concorrente che piazza sulla mappa la X più lontana dalla posizione reale in cui si trova davvero, deve fare le valigie ed è eliminato. Il primo partecipante a raggiungere Destination X sarà incoronato vincitore aggiudicandosi il premio di 250.000 dollari.