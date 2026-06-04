Money Road, terzo episodio dello strategy game con Fabio Caressa

Stasera, giovedì 4 giugno, su Sky e in streaming su NOW, il direttore dell’esperimento sociale Fabio Caressa continuerà a guidare la Compagnia delle Tentazioni nei trekking all’interno del contesto proibitivo dell’insidiosa vegetazione malese, affrontando un percorso che alternerà apprezzatissime e incredibili sorprese e i tragitti più estenuanti e temuti dell’intera avventura.

Allacciate le scarpe e caricato lo zaino sulle spalle, nel terzo appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è tempo di proseguire l’esplorazione della giungla della Malesia.

La Compagnia delle tentazioni

Ai nastri di partenza, nella Compagnia delle tentazioni, sono sempre in 12: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; poi Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Simona, 47 anni, Milano, impiegata.

Orietta Berti "regina dei Luna Park malesi"

I protagonisti dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine, che ripartono da un montepremi complessivo di 307.450 euro, si stupiranno quando apparirà, davanti ai loro occhi, un autentico Luna Park gestito – in maniera irresistibile e totalmente inaspettata – da Orietta Berti, che indosserà per un giorno la corona di “regina dei Luna Park malesi” nella prima “prova ricarica” di quest’anno della Compagnia: per ogni prova superata al cospetto di Orietta, infatti, il gruppo potrà ricaricare il montepremi finale.

Da un estremo all’altro: proprio come la giungla è capace di sorprendere a ogni passo – con un clima, una ambientazione e una qualità della vegetazione che possono cambiare radicalmente in un solo istante – subito dopo le risate al Luna Park sarà il momento della prova più temuta di tutte, quella della distesa di fango da attraversare con la sola forza delle proprie gambe.

Tra una prova e l’altra, anche in questo terzo episodio - stasera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand (e poi ogni martedì anche in chiaro su TV8) – la giungla riserverà piccole e grandi tentazioni, di gruppo o personali: tutti meccanismi che potrebbero alterare, da un momento all’altro, gli equilibri all’interno della Compagnia che a volte sembrano davvero appesi a un filo. Quali altre sorprese nasconde la giungla per i 12? Riusciranno a superare i trekking sempre più impegnativi e a non cedere alle nuove tentazioni in arrivo? E nelle prove in arrivo, le più temute di sempre, prevarrà la dinamica del gruppo o l’interesse personale?

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Giovedì 4 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.