Baywatch, il trailer del reboot della serie tv

Fox ha pubblicato il trailer completo della nuova serie ispirata al cult degli anni Novanta. Protagonista è Stephen Amell, nei panni del figlio di Mitch Buchannon, mentre nel cast tornano alcuni volti storici. Il debutto negli Stati Uniti è previsto a gennaio 2027: in Italia, la serie arriverà sulla Rai

I costumi rossi, le corse al rallentatore sulla sabbia e i salvataggi spettacolari sono pronti a tornare in tv.

Fox ha diffuso il trailer ufficiale del reboot di Baywatch. La serie che - tra la fine degli anni Ottanta e i Novanta - è diventata un fenomeno globale. Il video, lungo circa tre minuti, si apre con un’operazione di soccorso guidata dal personaggio di Stephen Amell dopo un incidente tra un aereo e un parasailing, e alterna scene d’azione, momenti di tensione sentimentale e le immagini da cartolina che hanno reso celebre il franchise.

La trama

Al centro della storia c’è Hobie Buchannon, il figlio di Mitch, il bagnino reso iconico da David Hasselhoff. Ormai adulto e con un passato da ragazzo ribelle, Hobie ha seguito le orme del padre ed è diventato capitano della squadra di salvataggio di Venice Beach. La sua vita viene però sconvolta dall’arrivo di Charlie Vale, una figlia di cui ignorava l’esistenza, decisa a portare avanti la tradizione di famiglia e a indossare anche lei il costume rosso. Dal trailer emerge un rapporto padre-figlia tutt’altro che semplice, con Hobie diviso tra l’orgoglio e la preoccupazione per i rischi del mestiere.

Il cast

A interpretare Hobie è Stephen Amell, noto al pubblico come protagonista di Arrow. Lo stesso attore ha raccontato a Variety che - indossare i pantaloncini - rossi gli è sembrato "molto familiare", perché, ha spiegato, si tratta in fondo di "una serie di supereroi". Accanto a lui ci sono Jessica Belkin nel ruolo di Charlie, Hassie Harrison (Nat), Shay Mitchell (Trina), Thaddeus LaGrone (Brad), Noah Beck (Luke) e la modella Brooks Nader (Selene). Nel gruppo figura anche la ginnasta e influencer Livvy Dunne, mentre il trailer svela un’apparizione della rapper Megan Thee Stallion. Non mancano i richiami alla serie originale: David Chokachi, Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard riprenderanno i loro storici personaggi. Cody, il ruolo di Chokachi, gestisce ora un locale sulla spiaggia frequentato dai bagnini. Resta invece da capire se Hasselhoff comparirà in qualche episodio.

Chi c'è dietro la serie

La produzione è firmata da Fox Entertainment e Fremantle. Lo showrunner è Matt Nix, creatore di Burn Notice, mentre la regia del primo episodio è stata affidata a McG, già dietro la macchina da presa nei film di Charlie’s Angels. Tra i produttori esecutivi figurano anche Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz, ideatori del Baywatch originale. Fox ha ordinato la serie nel settembre 2025, con una prima stagione di 12 episodi. Dopo un casting aperto all’inizio del 2026, le riprese sono partite in primavera sulle spiagge di Los Angeles.

Quando esce e dove vederla in Italia

Il debutto su Fox negli Stati Uniti è fissato per gennaio 2027, mentre nel Regno Unito la serie sarà trasmessa da Sky. Per il pubblico italiano la notizia è arrivata dal MIPCOM di Cannes, dove la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione. Non è ancora stata comunicata una data per la messa in onda nel nostro Paese.

L'eredità di un fenomeno globale

La serie originale debuttò nel 1989 e andò avanti per undici stagioni, diventando uno dei titoli più visti nella storia della televisione: venduta in oltre 200 Paesi, a metà degli anni Novanta raggiungeva più di un miliardo di spettatori a settimana. Baywatch ha lanciato la carriera di star come Pamela Anderson, Carmen Electra e Jason Momoa. Nel 2017 il marchio era già tornato con un film d’azione e commedia interpretato da Dwayne Johnson e Zac Efron. Con il nuovo progetto, Fox punta a rinnovare il mito per una generazione di spettatori che lo conosce soprattutto attraverso la nostalgia.