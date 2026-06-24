Pompei, fuori dal tempo con Tom Hiddleston: il trailer

Il docudrama in tre episodi unisce racconto cinematografico e documentario investigativo per ricostruire le ultime ore della città, seguendo storie reali e nuove evidenze emerse dalle ricerche di archeologi ed esperti.

Tom Hiddleston, conduttore del docudrama e protagonista di Loki, torna a collaborare con Kevin R. Wright, executive producer di Loki, per Pompei: fuori dal tempo con Tom Hiddleston, una fusione tra drama cinematografico scripted e documentario investigativo, che trasporta il pubblico nell’antica città romana nelle ore precedenti e durante l’eruzione del Vesuvio.

Guidato da un team di archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, Hiddleston porta alla luce prove straordinarie – e le storie di persone reali che mettono in discussione le convinzioni radicate su Pompei e le sue ultime ore – rivelando, non da ultimo, che molti di coloro che furono travolti dal disastro ebbero la possibilità di sopravvivere.

Le storie dei protagonisti

Attraverso le storie di un apprendista adolescente, di una potente donna d'affari e di una misteriosa Guardia pretoriana, Hiddleston ricostruisce come ciascuno di loro abbia dovuto affrontare scelte impossibili di fronte all'incombente disastro.

Mentre il vulcano si risveglia e inizia il conto alla rovescia verso la catastrofe, gli indizi convergono in un’avvincente corsa contro il tempo per scoprire chi è sopravvissuto, chi ha perso la vita e cosa ha determinato il loro destino.

Con un semplice gesto della mano, Tom Hiddleston, vincitore di un Golden GlobeⓇ e di un Olivier Award (The Night Manager), torna indietro nel tempo, immergendosi in sequenze cinematografiche che raccontano le vite di veri romani travolti dall’eruzione del Vesuvio.

Un racconto tra scienza e cinema

Grazie a una visione cinematografica innovativa, plasmata dal suo lavoro nella serie Marvel Loki, acclamata dalla critica, l’executive producer Kevin R. Wright contribuisce a reinventare il modo in cui la storia viene portata sullo schermo per il pubblico contemporaneo.

Unendo scoperte archeologiche all’avanguardia, analisi di esperti e una narrazione profondamente personale, la serie ridefinisce la vicenda di Pompei non come una storia di distruzione, ma come un dramma umano di resilienza, sacrificio e sopravvivenza, rivelando le vite, le scelte e i destini di coloro che vivevano all’ombra del Vesuvio.

Quando esce e dove vederla

È disponibile il trailer ufficiale di Pompei: fuori dal tempo con Tom Hiddleston, un nuovo docudrama in tre episodi prodotto da Plimsoll Productions, che debutterà il 23 luglio su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.