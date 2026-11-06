Campus Drivers, trama, cast e cosa sapere sulla nuova serie romance su Prime Video da oggiSerie TV
Introduzione
Campus Drivers, la nuova serie televisiva romance francese tratta dalla saga omonima di romanzi di C.S. Quill, debutta su Prime Video con gli episodi della prima stagione il 6 novembre. Al centro della trama le vicende dei due ragazzi, Lane e Lois, che hanno il volto degli attori Baptiste Masseline e Carmen Kassovitz, protagonisti di una dinamica friends-to-lovers. Il titolo è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Campus Drivers, quando esce e dove vederla
Campus Drivers è una serie televisiva Prime Original del 2026, un prodotto francese ideato da Thomas Boullé e scritto e diretto da Tom Goris e Vianney Lebasque partendo dai romanzi della saga omonima bestseller di C.S. Quill, che in Francia ha venduto oltre un milione di copie.
I sei episodi della prima stagione sono disponibili tutti in streaming il 6 novembre su Prime Video, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
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La trama della serie
Alla Belrose University Lane e Lois sono due studenti che non sono destinati ad incontrarsi. Lane è affascinante ed estremamente popolare e ha ideato una app per gli spostamenti in auto d'epoca degli studenti del campus. Lois è felicemente fidanzata con Max, con cui è stata ammessa alla facoltà dei suoi. Quando improvvisamente lui la lascia, il mondo della ragazza crolla.
Nel cuore della notte Lois bussa alla porta di Lane per chiedergli ospitalità. Da quell'incontro scatta una scintilla non prevista da nessuno dei due, che porta a una passione che è impossibile da ignorare.
Il cast della serie francese
I protagonisti di Campus Drivers Lois e Lane sono, rispettivamente, gli attori francesi Carmen Kassovitz, già vista in Stalk e figlia del popolare attore e regista francese Mathieu, e Baptiste Masseline, nel cast nella serie Voltaire High e apparso brevemente in altri titoli televisivi.
Dal mondo delle produzioni Original di Prime Video, proviene Madior Fall, nel cast corale di Love Me Love Me.
Altri interpreti sono: Enzo Lorente (nei panni di Max), Esteban Vial, Louna Balavoine, Paolo Luka-Noé.
I temi della serie e le differenze coi romanzi
I romanzi della scrittrice francese C.S. Quill da cui è tratta la serie televisiva Campus Drivers sono un fenomeno editoriale in Francia.
In Italia la casa editrice Il Castoro ha pubblicato tre volumi dei cinque totali. I titoli sono, in ordine di uscita: "Supermad", "Bookboyfriend", "Crashtest", "Love Machine" e "Good Luke", ciascun volume approfondisce la storia di una coppia del gruppo di studenti del campus.
La prima stagione della serie televisiva segue le vicende narrate nel primo volume, accelerando gli eventi con un ritmo più adatto al piccolo schermo (la storia sulla pagina sviluppa in maniera più lenta il coinvolgimento tra i due protagonisti che passano da amici a innamorati).
Come per altri prodotti dello stesso genere pensati per un pubblico New Adult, lo show mostra la crescita dei protagonisti, come persone e come studenti.
Non mancano le storie legate alle dinamiche del campus universitario e questa fanno da cornice alle vicende dei protagonisti, delusi dall'amore o frenati dalla paura di impegnarsi in una relazione.
Lois deve guarire il suo cuore spezzato e deve imparare a fidarsi ancora. Lane deve trovare il coraggio di mettere tutto se stesso in una relazione.
La serie televisiva è ambientata nell'università americana Belmont ma le location delle riprese svelano panorami della Costa Azzurra. Le immagini del trailer (disponibile in alto in questa scheda), mostrano un'ambientazione spesso luminosa e vivace, una parte delle riprese è stata effettuata nella città di Cannes.