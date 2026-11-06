I romanzi della scrittrice francese C.S. Quill da cui è tratta la serie televisiva Campus Drivers sono un fenomeno editoriale in Francia.

In Italia la casa editrice Il Castoro ha pubblicato tre volumi dei cinque totali. I titoli sono, in ordine di uscita: "Supermad", "Bookboyfriend", "Crashtest", "Love Machine" e "Good Luke", ciascun volume approfondisce la storia di una coppia del gruppo di studenti del campus.

La prima stagione della serie televisiva segue le vicende narrate nel primo volume, accelerando gli eventi con un ritmo più adatto al piccolo schermo (la storia sulla pagina sviluppa in maniera più lenta il coinvolgimento tra i due protagonisti che passano da amici a innamorati).

Come per altri prodotti dello stesso genere pensati per un pubblico New Adult, lo show mostra la crescita dei protagonisti, come persone e come studenti.

Non mancano le storie legate alle dinamiche del campus universitario e questa fanno da cornice alle vicende dei protagonisti, delusi dall'amore o frenati dalla paura di impegnarsi in una relazione.

Lois deve guarire il suo cuore spezzato e deve imparare a fidarsi ancora. Lane deve trovare il coraggio di mettere tutto se stesso in una relazione.

La serie televisiva è ambientata nell'università americana Belmont ma le location delle riprese svelano panorami della Costa Azzurra. Le immagini del trailer (disponibile in alto in questa scheda), mostrano un'ambientazione spesso luminosa e vivace, una parte delle riprese è stata effettuata nella città di Cannes.

Campus Drivers - Amazon MGM Studios via Webphoto