Anestesia, trama e cast del medical drama polacco su Netflix

Anestesia, trama e cast del medical drama polacco in streaming su NetflixSerie TV
Introduzione
Anestesia, titolo italiano della serie televisiva del 2026 distribuita internazionalmente come Anesthesia, è una serie televisiva polacca il cui titolo originale è Znieczulenie.
Sviluppata per il piccolo schermo su un soggetto originale, la serie è un medical drama in otto episodi che racconta la storia di un neurochirurgo la cui attività è compromessa da un'operazione finita male. Una storia di riscatto umano che si svolge tra le corsie e i casi dei vari pazienti, con protagonista l'attore polacco Leszek Lichota. In streaming su Netflix dal 4 novembre.
Quello che devi sapere
Anestesia, quando esce e dove vederla
Anestesia è una serie televisiva del 2026 approdata su Netflix in streaming il 4 novembre.
Gli otto episodi di quella che è la prima stagione, di durata compresa tra 45 e 52 minuti, sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Diretta da Lukasz Ostalski, è sceneggiata da un team di autori, tra cui Dana Lukasinska e Bartosz Janiszewski.
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La trama di Anestesia
La carriera del Dottor Dawid Lazarz, neurchirurgo molto stimato di Varsavia, subisce una brusca battuta d'arresto con la morte di un giovane paziente a seguito di un'operazione rischiosa, un genere di intervento a cui lui era abituato, andata male.
Le conseguenze delle sue azioni lo portano a lasciare la struttura avanzata dove operava per andare a lavorare in un presidio di provincia, dove il personale è scarso e poco formato e gli standard a sua disposizione non equivalgono nemmeno lontanamente a quelli a cui era abituato in precedenza.
Tuttavia, talento e competenze gli permettono di distinguersi anche qui, dove però deve far fronte al giudizio delle persone che conoscono la sua storia, specie di quelle che lo ritengono colpevole per ciò che ha fatto.
Il cast della serie
Il ruolo del protagonista di Anestesia è stato affidato a Leszek Lichota, attore polacco classe 1977 che vanta una solida carriera ultra ventennale nel mondo della recitazione, tra palcoscenico, cinema e tv.
Nel cast corale spiccano gli attori polacchi Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Dorota Kolak e Masza Wągrocka.
Un medical drama polacco
La Polonia vanta una solida storia di produzioni di genere medical (la più longeva è Na dovre i na złe, in onda dal 1999). Anestesia è un'operazione inedita che ha condotto all'approdo alla tv in streaming dove i prodotti provenienti dal Paese del nord-est dell'Europa possono godere di un pubblico di portata globale.
Di solito le trame drammatiche che si svolgono tra le corsie degli ospedali si intrecciano con vicende di stampo thriller e crime.
Anche Anestesia propone la storia di un protagonista che è un uomo difficile, un medico arrogante costretto a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni e obbligato a rivedere il suo approccio alla vita e alla professione.
Anestesia, titolo dello show è una scelta significativa che racconta anche lo stato del protagonista che si risveglia - per così dire - in una realtà molto diversa da quella a cui era abituato.