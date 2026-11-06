Anestesia, trama e cast del medical drama polacco su Netflix

La Polonia vanta una solida storia di produzioni di genere medical (la più longeva è Na dovre i na złe, in onda dal 1999). Anestesia è un'operazione inedita che ha condotto all'approdo alla tv in streaming dove i prodotti provenienti dal Paese del nord-est dell'Europa possono godere di un pubblico di portata globale.

Di solito le trame drammatiche che si svolgono tra le corsie degli ospedali si intrecciano con vicende di stampo thriller e crime.

Anche Anestesia propone la storia di un protagonista che è un uomo difficile, un medico arrogante costretto a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni e obbligato a rivedere il suo approccio alla vita e alla professione.

Anestesia, titolo dello show è una scelta significativa che racconta anche lo stato del protagonista che si risveglia - per così dire - in una realtà molto diversa da quella a cui era abituato.