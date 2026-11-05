Nocturne, la serie crime che ribadisce il talento di Stephen Graham

Stavolta l'attore inglese, che in "Adolescence" ha interpretato un padre logorato dalle colpe del figlio, si confronta con un ruolo da serial killer, un personaggio imprigionato e complesso che non è onnipresente, ma che anzi compare poco soprattutto all'inizio. "Nocturne" non è solo l'ennesima dimostrazione di quanto sia bravo Stephen Graham, ma ci ricorda l'importanza per una storia di avere un cattivo che sia credibile. Il resto viene di conseguenza
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