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Nocturne, la serie crime che ribadisce il talento di Stephen Graham

Gianmaria Tammaro
©Getty

Stavolta l'attore inglese, che in "Adolescence" ha interpretato un padre logorato dalle colpe del figlio, si confronta con un ruolo da serial killer, un personaggio imprigionato e complesso che non è onnipresente, ma che anzi compare poco soprattutto all'inizio. "Nocturne" non è solo l'ennesima dimostrazione di quanto sia bravo Stephen Graham, ma ci ricorda l'importanza per una storia di avere un cattivo che sia credibile. Il resto viene di conseguenza

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