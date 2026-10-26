Morto a 46 anni Eric Bauza, doppiatore dei Looney Toones

Eric Bauza, l’attore canadese che negli ultimi quindici anni ha dato voce a Bugs Bunny, Daffy Duck e a gran parte della banda dei Looney Tunes, è morto domenica 25 ottobre nella sua casa nella contea di Los Angeles. Aveva 46 anni. Secondo il medico legale, la causa è una cardiopatia ipertensiva.

L’annuncio della famiglia e le cause del decesso

La notizia è arrivata domenica sera dal profilo Instagram dell’attore, dove i familiari hanno pubblicato un breve messaggio: “Eric Bauza, doppiatore vincitore di un Emmy Award e voce moderna degli iconici personaggi dei Looney Tunes Bugs Bunny e Daffy Duck, oltre che di decine di altri amati personaggi animati, ci ha lasciati improvvisamente. Seguiranno altri dettagli”. Poche ore dopo, gli atti del Medical Examiner della contea di Los Angeles hanno chiarito che, a stroncarlo, è stata una malattia cardiovascolare legata all’ipertensione, e che il decesso è stato classificato come naturale. Anche la sua manager, Judy Coppage, lo ha ricordato: “Eric era un doppiatore unico e versatile, amato da tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui”. Bauza lascia la moglie Jessica, sposata nel 2016, e un figlio.

L’erede di Mel Blanc e i tre Emmy

Bauza era nato il 7 dicembre 1979 a Scarborough, alle porte di Toronto, ed era cresciuto con i cartoni classici amati dal padre e dal nonno. Ha esordito professionalmente all’inizio degli anni Duemila con la serie canadese The Ripping Friends e, nel 2011, è entrato nell’universo Warner, prestando la voce a Marvin il Marziano in The Looney Tunes Show. Da allora, un personaggio dopo l’altro, è diventato il punto di riferimento per l’intera scuderia resa celebre da Mel Blanc. Oltre a Bugs e Daffy, ha doppiato anche Porky Pig, Pepé Le Pew, Taddeo, Foghorn Leghorn, Titti e Beep Beep. Nel 2022 Looney Tunes Cartoons gli ha fatto vincere il primo Children’s and Family Emmy mai assegnato per la migliore interpretazione vocale in un programma animato. Sono arrivati poi altri due premi, nel 2023 per Bugs Bunny Builders e nel 2025 per Teen Titans Go!, oltre a cinque candidature ai Daytime Emmy. Raccontava che il suo preferito restava Bugs Bunny, ma che invecchiando si sentiva sempre più simile a Daffy.