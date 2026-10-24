I Cavalieri dello Zodiaco, 40 anni dal debutto: 171 episodi su Sky

Per i 40 anni dal debutto, Sky e NOW celebrano uno degli anime più amati di sempre con un boxset che riunisce l’intera epopea de "I Cavalieri dello Zodiaco". L'intero cofanetto da oggi 24 ottobre su Sky e in streaming su Now, una settimana di maratona-evento su Sky Collection

Il Cosmo, il Settimo Senso, le epiche battaglie per difendere Atena: la leggenda de I CAVALIERI DELLO ZODIACO compie 40 anni dal debutto in Giappone e arriva su Sky e NOW con un boxset, disponibile dal 24 ottobre, che riunisce ben 171 episodi, dalla serie classica I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya a I Capitoli di Ade, fino al prequel The Lost Canvas. Inoltre, da domani, una settimana di maratona evento su Sky Collection accompagnerà il lancio, fino al 31 ottobre.

E domenica 1 novembre a Lucca Comics & Games, Sky e NOW celebreranno l’anniversario con un appuntamento speciale con due grandissimi fan dell’anime tratto dal manga di Masami Kurumada, Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, protagonisti, alle 13.30 al Cinema Astra, di un talk in cui dialogheranno con Giorgia Vecchini sulla propria personale esperienza e i ricordi legati alla leggendaria serie animata. A seguire, prevista la proiezione dei primi due episodi.

i difensori della terra e la guerra galattica

Al centro dei 114 episodi della serie originale ci sono i Cavalieri dello Zodiaco, chiamati a difendere la Terra e a contendersi, nella Guerra Galattica che prende il via a Nuova Luxor, la Sacra Armatura d’Oro di Sagitter. Un’avventura che intreccia combattimenti, destino e mitologia, e che ha dato vita a un universo narrativo diventato un riferimento per gli appassionati di anime.

Il viaggio prosegue con I Capitoli di Ade, il capitolo finale, in 31 episodi, della saga classica, in cui il re degli inferi scatena le proprie armate e dà inizio a una nuova Guerra Sacra, a 243 anni dalla precedente. Atena e i suoi Cavalieri dovranno affrontare una minaccia che li metterà alla prova, oltre a molte loro vecchie conoscenze. Sia I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya, la serie originale, che il sequel I Capitoli di Ade sono una produzione Toei Animation.

Completa il boxset Saint Seiya: The Lost Canvas, prequel in 26 episodi creato da Kurumada con Shiori Teshirogi e prodotto da TMS Entertainment. The Lost Canvas porta la lancetta del tempo al diciottesimo secolo, 243 anni prima degli eventi della serie originale. Protagonisti sono i giovani Tenma, Sasha e suo fratello maggiore Alone, raccontati durante l’iter di formazione al Santuario dove impareranno il loro destino mitologico, che li condurrà al centro dello scontro tra bene e male e alle origini degli eventi narrati nella saga classica.

Con il boxset, Sky riunisce per la prima volta in un’unica proposta l’intera epopea classica dei Cavalieri dello Zodiaco: un’occasione per ritrovare una storia che ha attraversato quarant’anni, riportando sullo schermo personaggi, battaglie e avventure entrati nell’immaginario di più generazioni.