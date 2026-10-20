Crescita, trasformazione, verità e bugia, realtà e congetture su di essa si fondono nella trama di Phony, una serie televisiva che racconta il mondo degli adolescenti e le complicazioni del rapporto di questi ultimi con la propria famiglia d'origine.

Il trailer ufficiale della serie, disponibile in testa a questa scheda, svela i momenti chiave da cui muove la storia che, episodio dopo episodio, diventa sempre più misteriosa e riflette sul concetto di identità.

Le immagini mostrano gli impercettibili eppure evidenti cambiamenti del volto di Ellen, che sono quelli percepiti da suo figlio, dopo l'incidente, che la crede un'impostora.

Connie Britton, l'attrice che interpreta la madre del protagonista, ha lavorato con il trucco prostetico riuscendo a far sembrare il suo viso leggermente diverso nel corso della serie mediante l'utilizzo di protesi molto sottili. Chiaramente, ha anche modulato la sua recitazione per caratterizzare la meglio il personaggio.

La serie evidenzia le conseguenze di una patologia neoropsichiatrica, la sindrome di Capgras che porta chi ne è affetto a ritenere che una persona familiare (o anche un animale domestico) non sia chi è sempre stato e che sia stato sostituito.

Il delirio di sostituzione è il comportamento più evidente e può essere causato da danni cerebrali o traumi, fisici o emotivi.