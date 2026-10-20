Phony, trama e cast della nuova serie mistery con Sam Nivola in streaming su Disney+Serie TV
Introduzione
Phony è la nuova serie televisiva originale targata Hulu, trasmessa in Italia da Disney+ in streaming dal 20 ottobre. Visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è un racconto di formazione e un thriller misterioso con protagonista Sam Nivola, che si è distinto per il suo ruolo in The White Lotus 3, e Connie Britton, star del grande e piccolo schermo e della serie cult American Horror Story.
Quello che devi sapere
Phony, quando esce e dove vederla
Phony è una serie televisiva del 2026 prodotta da 20th Television, distribuita internazionalmente da Hulu e in Italia da Disney+.
Lo show debutta in streaming il 20 ottobre sulla piattaforma con i primi due episodi degli otto totali - i successivi arriveranno ogni martedì, uno alla settimana, tutti visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
La trama della serie mistery
Sonny Cooke è un adolescente americano che vive con sua madre Ellen che lo ha cresciuto praticamente da sola.
I due sono legatissimi, Ellen è anche la migliore amica di Sonny nonché la sua confidente. Tutto cambia quando hanno un incidente d'auto.
La loro macchina finisce fuori strada, dritta nel lago. Sopravvivono ma quando Sonny si sveglierà in ospedale sente che qualcosa è cambiato. Soprattutto, sostiene che la donna che dice di essere sua madre non è la persona che lui ricordava ma è un'altra che le ha rubato il posto.
Insieme ai suoi amici il protagonista cerca di scoprire cosa è successo alla sua famiglia mentre affronta il suo percorso di guarigione, che coincide con una fase delicata del passaggio all'età adulta.
I temi dello show: crescita e identità
Crescita, trasformazione, verità e bugia, realtà e congetture su di essa si fondono nella trama di Phony, una serie televisiva che racconta il mondo degli adolescenti e le complicazioni del rapporto di questi ultimi con la propria famiglia d'origine.
Il trailer ufficiale della serie, disponibile in testa a questa scheda, svela i momenti chiave da cui muove la storia che, episodio dopo episodio, diventa sempre più misteriosa e riflette sul concetto di identità.
Le immagini mostrano gli impercettibili eppure evidenti cambiamenti del volto di Ellen, che sono quelli percepiti da suo figlio, dopo l'incidente, che la crede un'impostora.
Connie Britton, l'attrice che interpreta la madre del protagonista, ha lavorato con il trucco prostetico riuscendo a far sembrare il suo viso leggermente diverso nel corso della serie mediante l'utilizzo di protesi molto sottili. Chiaramente, ha anche modulato la sua recitazione per caratterizzare la meglio il personaggio.
La serie evidenzia le conseguenze di una patologia neoropsichiatrica, la sindrome di Capgras che porta chi ne è affetto a ritenere che una persona familiare (o anche un animale domestico) non sia chi è sempre stato e che sia stato sostituito.
Il delirio di sostituzione è il comportamento più evidente e può essere causato da danni cerebrali o traumi, fisici o emotivi.
Il cast della serie
Sam Nivola, protagonista della serie col ruolo di Sonny, ha già maturato esperienza sia sul grande che sul piccolo schermo. Ha partecipato al film Maestro di Bradley Cooper e a Rumore bianco di Noah Baumbach. Tra gli show, si è distinto in The White Lotus 3 e The Perfect Couple.
Connie Britton, di recente vista in Rooster e nel film La lista dei miei desideri, ha recitato in American Horror Story e in Nashville, con un ruolo di lungo corso.
Nel cast ci sono anche Mellany Barros, Maliq Johnson ed Elijah Fox nei panni degli amici di Sonny, più altri volti che stanno emergendo nel mondo della serialità.