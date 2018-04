Il Racconto del Reale, quale verità sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia?

Domenica 22 aprile alle ore 21.15 , per il ciclo Il Racconto del Reale su Sky Atlantic andrà in onda Daphne - Chi era Daphne Caruana Galizia e perché è stata uccisa? , il documentario che indaga sull'omicidio della giornalista d'inchiesta maltese: continua a leggere e scopri di più

(@BassoFabrizio)

Ci sono storie che ci lasciano un senso di angoscia costante. Accadono lontano da noi, accadono a persone che non conosciamo e in luoghi che mai penseremmo di visitare. Ma purtroppo accadono e in qualche modo contaminano il nostro senso di libertà. Quello che vi verrà raccontato, documentato, spiegato domenica 22 aprile alle ore 21.15 riguarda tutte queste sfere.

Ma in primis punge la nostra coscienza. Per il ciclo Il Racconto del Reale su Sky Atlantic verrà proposto il quarto documentario firmato Sky Atlantic, Jedi e 42° Parallelo intitolato "Daphne - Chi era Daphne Caruana Galizia e perché è stata uccisa?".



Facciamo un passo indietro nel tempo. Di un semestre. Sei mesi sono tanto o poco? Un tempo ragionevole per mille situazioni ma sono ere geologiche che si accumulano quando si cerca giustizia.

La tragica, ingiusta, inquietante storia di Daphne inizia, o peggio, finisce, il 16 ottobre 2017. Una autobomba uccide a Malta la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, spegnendo la voce, forse l'unica libera che da anni, nonostante fosse stata messa in un angolo e isolata, denunciava la mala gestione del potere sull’isola, la connivenza della politica col malaffare e i conflitti di interesse che ne scaturivano. Tutte degenerazioni che portavano a germogliare una pianta infida che si chiama corruzione.

Attraverso testimonianze e documenti, questo docufilm racconta chi era Daphne, chi l’ha uccisa, a chi faceva paura la sua voce, e indaga sul movente di un omicidio politico i cui mandanti restano ancora nell’ombra nonostante amici e opinione pubblica spingano le autorità a trovare ideatori ed esecutori di questo assassinio della Libertà.