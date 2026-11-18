La musica, che gli permette di raccontare storie ma allo stesso tempo di parlare di sè. Le collaborazioni con Daft Punk, Anthony Gonzalez, Mike Shinoda, ma non solo. La creatività, che prova a rigenerare dopo ogni progetto. Il rapporto con il padre, a cui ha dedicato la colonna sonora di “Whalefall” e la famiglia, la sua forza: abbiamo incontrato il pluripremiato compositore Joe Trapanese, questa è la nostra intervista