Dal 9 dicembre torna nei teatri Genesis One Night With The Orchestra, lo spettacolo rock sinfonico con Martin Levac, la sua band, orchestra e coro. A raccontarlo sul palco è Carlo Massarini, che i Genesis li fece conoscere in radio negli anni Settanta. Nell'intervista ricorda la testa di volpe di Peter Gabriel, il viaggio di Supper's Ready, l'idea di una nuova musica classica e la rivoluzione di Mister Fantasy, partito su Rai 1 il 12 maggio 1981, prima di MTV Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

«Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi», annotava Cesare Pavese nel Mestiere di vivere. E certi attimi, a guardarli bene, durano mezzo secolo. Carlo Massarini ne custodisce uno con particolare cura: una sera al Palasport di Roma, nei primi anni Settanta, Peter Gabriel sale sul palco con una testa di volpe e il lungo abito rosso della moglie Jill, mentre in platea sono tutti in jeans. «Ma chi è questo?», si chiesero quei ragazzi. L'avrebbero capito presto, giacché, come ricorda lui stesso, i Genesis sarebbero diventati, insieme ai Pink Floyd, la band più amata d'Italia. In 2046 di Wong Kar-wai si sale su un misterioso treno per un solo motivo: ritrovare i ricordi perduti. Parimenti, Genesis One Night With The Orchestra è un convoglio che corre all'indietro. Dopo le date estive, lo spettacolo prodotto dall'Associazione Culturale LGRB torna nei teatri dal 9 dicembre: Mantova, Genova, Brescia, Bassano del Grappa, Ancona, Napoli, Bari e infine Roma, il 19 dicembre, all'Auditorium della Nuvola all'Eur. Sul palco c'è Martin Levac, polistrumentista canadese tra i più apprezzati interpreti di Phil Collins, per la prima volta in Italia con la sua band, affiancato dalla One Night Orchestra diretta da Massimo di Paola e dal Coro dei Fiorentini diretto da Mauro Bacherini. Alla base ci sono le partiture di We Know What We Like, l'album che Dee Palmer arrangiò e diresse nel 1987 con la London Symphony Orchestra. Al centro, la rilettura di Seconds Out, il doppio live del 1977. Rispetto alle date estive, la scaletta si arricchisce di Los Endos, Ripples e More Fool Me. A fare da narratore c'è Massarini (che non sarà presente a Genova e Ancona). E poi c'è l'altro Massarini, quello vestito di bianco in uno studio bianco. Mister Fantasy, ideato da Paolo Giaccio, prima trasmissione italiana dedicata ai videoclip, andò in onda per la prima volta su Rai 1 il 12 maggio 1981, quando MTV non esisteva ancora. Per chi scrive (che ogni tanto se lo riguarda su YouTube) è stato una scuola di sguardo: i Residents, i Tuxedomoon, Carmelo Bene. Sicché la telefonata con Massarini è diventata un doppio viaggio, dal salotto di Supper's Ready allo studio di Mister Fantasy. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il viaggio di Supper's Ready, cinquant'anni dopo Senza fare troppi spoiler, puoi anticiparci una storia che racconterai sul palco, legata a un brano preciso? Faccio un racconto più emotivo, di ricordi e aneddoti, piuttosto che di biografia o di critica musicale, che in queste circostanze non si fa. Devi ricordare agli spettatori l'emozione che provavano allora: buona parte del pubblico ha una certa età e probabilmente se li è goduti dal vivo. Lasciarsi sopraffare dai ricordi è ciò che in queste situazioni si chiede a un narratore. L'unico brano in cui vado un po' più in profondità è Supper's Ready. Ricordo il percorso di quei 23 minuti: due ragazzi innamorati che si incontrano in salotto e magicamente partono per un viaggio, che può essere onirico, metaforico, nel caso specifico evidentemente interiore. Vedono e descrivono qualsiasi cosa, da Winston Churchill vestito da donna a Narciso che si specchia e diventa un fiore, e venti minuti dopo si ritrovano nello stesso salotto, chiedendo all'angelo di portarli in una nuova Gerusalemme, in una terra di pace. E immancabilmente, cinquant'anni dopo, siamo esattamente nello stesso punto. Anche noi evochiamo gli angeli del nostro tempo, che possono essere il Papa o altre persone, perché ci portino in un mondo di pace. Ma non mi sembra che sia cambiato granché. Anzi, onestamente cinquant'anni fa la situazione era più di pace di quella attuale. Approfondimento Genesis, One Night with the Orchestra: otto date in Italia

Martin Levac, «un performer, non un clone di studio» Che cosa ti colpisce del modo in cui Martin Levac affronta la voce e la presenza scenica di Phil Collins? Io Phil Collins dal vivo con i Genesis [nel ruolo di frontman, ndr] non l'ho mai visto: mi sono fermato praticamente a The Lamb Lies Down on Broadway. Poi è uscito Seconds Out, che ricorda un po' la nostra scaletta: un mix di pezzi del periodo gabrieliano e di quello successivo. Il periodo successivo sono i tre album degli anni Settanta, A Trick of the Tail, Wind & Wuthering e ...And Then There Were Three, quando sono ormai ridotti a un trio, senza più Steve Hackett [...And Then There Were Three è del 1978, successivo a Seconds Out, in cui Hackett suona ancora, ndr]. Anche se Gabriel non c'è più e la voce è cambiata, per quanto si somigli abbastanza, il repertorio musicalmente resta vicino. Lo stile Genesis ha una coda lunga, che arriva quasi alla fine degli anni Settanta. Poi diventano un gruppo diverso, ma quella è un'altra storia e noi non la tocchiamo. Martin è un grande performer. Al di là del fatto che è un po' un sosia vocale e fisico di Phil Collins, e anche la voce è davvero molto simile, dal vivo non è un clone di studio, non si limita a replicarlo. Viene in tour con la sua band canadese (lui è del Québec) e sta sul palco alla grande. Se cantasse roba sua diresti che è uno che la canta benissimo dal vivo. Incidentalmente il repertorio è quello dei Genesis, e allora dici che è un'ottima versione.

«Partirei da Nursery Cryme, Foxtrot e Selling England» Dici che fra qualche decennio la musica dei Genesis sarà considerata la musica classica del Novecento. Quale disco faresti ascoltare a un ventenne per spiegargli perché? Quel trittico lì: Nursery Cryme, Foxtrot e Selling England by the Pound. Non comincerei con The Lamb, perché è un po' troppo complesso e potrebbe sconcertare. Qualsiasi cosa peschi dentro quei tre dischi è un grande esempio dei Genesis nel loro momento più creativo, che in genere è sempre l'inizio delle storie. Lì riuscivano a fondere magnificamente i testi fantasy di Peter Gabriel con una musica molto melodica, ma anche molto complessa. Il prog era musica mentale, non fisica, non ti veniva da muovere neanche un dito: musica di puro ascolto, difficile da replicare perché serviva una gran tecnica, eppure in fondo abbastanza accessibile. Quello che si suona adesso invece sono di base tre o quattro accordi, sempre quelli: canzoni che partono piano, poi vanno forte, poi tornano piano e poi di nuovo forte. Secondo me bisognerebbe dare un riconoscimento a Battiato per aver inventato questa formula quarant'anni fa con Il vento caldo dell'estate [incisa da Alice nel 1980, ndr]. Per cui un ragazzo abituato al pop e al rap di adesso proverebbe un effetto strano. Però dal vivo, con l'apporto dell'orchestra, anche un ragazzo poco avvezzo rimarrebbe affascinato. Che forza in più dà l'orchestra allo spettacolo? Dà tanto. Intanto parliamo delle partiture della London Symphony Orchestra, con un coro di venti persone dietro: un'orchestra seria, non dodici archi portati sul palco come fanno molti musicisti, giustamente per loro, ma che per i Genesis sicuramente non basterebbero. La forza dell'insieme, orchestra più coro, dà una grande potenza e un grande respiro nei fortissimi, perché aggiunge molto alle chitarre e alle tastiere, con un contrappunto continuo molto bello. Nei pianissimi invece è molto fascinosa, perché aggiunge tocchi di strumenti che nei dischi non ci sono e che rendono tutto ancora più seducente. L'effetto è completamente diverso da quello di un concerto dei Genesis risuonato, cosa che capita, e i gruppi che lo fanno hanno un grande successo, soprattutto in Europa ma anche in Italia. Qui non si va a risentire i Genesis come su disco, ma una cosa elaborata da un grande direttore d'orchestra come Tolga Kashif, scritta per la London Symphony Orchestra, che ne ha anche inciso un disco [Kashif è l'autore di The Genesis Suite, registrata nel 2010; We Know What We Like, del 1987, fu arrangiato e diretto da Dee Palmer, ndr]. C'è una grande operazione dietro: l'idea di rivisitare questo repertorio e di renderlo, secondo me, vagamente papabile come musica classica. Se poi vai a sentire quello che Kashif ha fatto con i Queen [The Queen Symphony, 2002, ndr], dove mette insieme due o tre brani per movimento, ti rendi conto di come potrebbe davvero essere la musica sinfonica in un futuro prossimo. Quelle melodie, quei suoni, quell'atmosfera tradotti in opera sinfonica vera e propria. Tra la musica classica e la musica contemporanea, rock, chiamala come vuoi, le differenze sono diverse, ma una grande differenza è l'elettricità. Prima ancora del digitale, è stata l'elettricità, e di conseguenza la possibilità di incidere, a cambiare la musica [le prime registrazioni sonore erano meccaniche; la registrazione elettrica si afferma dalla metà degli anni Venti, ndr]. Una volta i dischi non c'erano, c'erano gli spartiti, e ognuno se li rileggeva un po' a modo suo. Immagino che in futuro succederà la stessa cosa: ci sarà un'incisione di riferimento, ma con le partiture ognuno se la suonerà come gli pare. Noi facciamo questa versione misto elettrico-acustica, con coro e cantante, ma nulla vieta che un altro la faccia tutta con i sintetizzatori. Mozart non abbiamo potuto sentirlo suonare, Beethoven ci ha lasciato uno spartito di come la intendeva, e lo spartito si può anche modificare. Quando pensiamo a una cover pensiamo sempre a qualcosa di molto vicino all'originale, ma non è detto: potrebbe diventare qualcosa che oggi, magari per mancanza di strumenti, non possiamo nemmeno immaginare.

Le date estive, da San Pancrazio Salentino a Napoli Che ricordi hai delle date estive? C'è una serata che ricordi con particolare piacere? Sono state solo quattro, in realtà. Milano, dove nella prima mezz'ora abbiamo avuto qualche problema tecnico di audio. Roma, dove abbiamo registrato il concerto che andrà su Rai 5 a fine novembre, non so dirti esattamente il giorno. San Pancrazio Salentino, dove è venuta gente da tutta la Puglia: il giorno dopo sono andato a Bari a vedere David Byrne e ho incontrato decine di persone che mi dicevano di essere state la sera prima ai Genesis. Poi abbiamo chiuso a Napoli, in quell'anfiteatro enorme e bellissimo, ed è stata un'altra serata molto partecipata. La musica dei Genesis è fondamentalmente d'ascolto, non è un sing-along come un concerto pop italiano in cui tutti i ragazzi cantano. Quindi non devi tanto ascoltare il pubblico, devi guardare gli occhi. Gli occhi della gente sono lucidi, commossi, perché si ritrovano davanti qualcosa che probabilmente dal vivo non sentivano da cinquant'anni, e improvvisamente riemergono i ricordi. A me è capitato, con il concerto giusto, con Peter Gabriel e con tanta gente che amo, di rivedere la mia vita che mi passava davanti agli occhi. Riparti da cinquant'anni prima ed è un po' un ripasso della tua vita, sicuramente di quella emotiva, non necessariamente di quella materiale. Poi io ho avuto tutto un altro percorso, nel mondo dell'informatica e del digitale, e ho conosciuto un sacco di amministratori delegati e dirigenti d'azienda. Quando per caso il discorso cade sulla musica e dici Genesis, si illuminano gli occhi. Molti sono rimasti lì, hanno smesso di ascoltare musica dopo. Chiedi che cosa ascoltano e ti rispondono: io mi sono fermato agli anni Settanta. Ma capisco, perché è stata una musica di un impatto enorme. Io quel periodo l'ho vissuto in prima battuta, perché ero in radio, e a sostenere quell'ondata di musica nuova eravamo fondamentalmente noi, con Per voi giovani e Popoff, mentre Supersonic trasmetteva solo i singoli. Devi pensare non solo a chi abitava a Roma o viaggiava, ma alla piccola provincia italiana, dove queste cose non erano mai arrivate: improvvisamente alla radio si sentivano suoni che sembravano di fantascienza. Io ho avuto la stessa sensazione nel '68, '69, quando non facevo ancora radio, sentendo per la prima volta Dazed and Confused dei Led Zeppelin: questi sono arrivati da Marte, mi sono detto. Fino ad allora avevi sentito i Beatles e i Rolling Stones, mai quel rock. E gli anni Settanta sono stati pieni di generi: il prog, il glam, il punk, il reggae, il post punk, il sound californiano. In quel decennio c'è stato veramente di tutto.

Mister Fantasy, «eravamo incopiabili» Mister Fantasy mi ha fatto conoscere i Tuxedomoon e i Residents, ricordo una puntata con Carmelo Bene. Ogni tanto me lo riguardo su YouTube e mi dispiace che oggi non si possa più fare una cosa del genere. Perché resta un programma così potente, tanto da finire in una serie tv in cui sei tornato come amico immaginario? Non è più possibile per tanti motivi. Va dato merito a Paolo Giaccio di aver avuto un'idea geniale, prima ancora di MTV. Noi siamo partiti il 12 maggio, loro il primo agosto. Paolo ebbe l'intuizione formidabile di usare questi materiali che si cominciavano a vedere, pochi e anche abbastanza basic, se pensiamo a tutto quello che è successo dopo, e di confezionarci un programma che andasse oltre la musica. Video era la parola chiave: video danza, video moda, video architettura. Era un programma che cercava di cogliere un momento epocale, in cui la cultura si stava trasformando da cultura della parola a cultura dell'immagine. Gli anni Settanta erano molto legati alla parola; negli anni Ottanta la parola contava ancora, ma meno, e contava molto di più l'estetica, il modo di presentarsi, di girare i clip, di stare sul palco. L'impatto fu fortissimo perché era qualcosa di mai visto, per di più sul canale nazionale, su Rai 1, quindi con un'accessibilità molto popolare. Eravamo un po' di nicchia rispetto al palinsesto, ma Rai 1 non era nicchia: una volta siamo andati in onda alle nove e mezza e abbiamo fatto oltre cinque milioni. Ci seguivano i ragazzi, ma anche i genitori, le persone più grandi, e questa fu una cosa abbastanza sorprendente. In televisione è l'estetica che ti colpisce. Adesso ci sono mille talk show in cui non si fa che parlarsi addosso, ma una volta tutto questo non c'era. C'erano due, tre canali, era tutto molto più concentrato rispetto ai cento di oggi. Il colore aveva sostituito il bianco e nero da quattro o cinque anni, nel '77, e il colore e gli effetti elettronici erano tutti da scoprire. Ti ricordi quell'effetto di moltiplicazione, la faccia ripetuta all'infinito? Ecco, quelli noi non li usavamo. Usavamo quel poco di digitale che c'era, che non era nemmeno ancora davvero arrivato, era più analogico che digitale, e in maniera molto parsimoniosa, per effetti semplici, non chiassosi. La televisione era tutto uno sbrilluccichio di effetti elettronici, noi eravamo molto essenziali, giapponesi direi quasi. Tutto bianco. A partire dai tuoi abiti. Sì. E l'impatto è stato fortissimo per vari motivi. Uno estetico, perché era una televisione completamente diversa da quella che avevi visto prima e, possiamo aggiungere, da quella che si è vista dopo. Poi musicale, perché trasmettevamo musica che non potevi sentire altrimenti. Sarai la quinta o sesta persona che negli ultimi dieci giorni mi parla dei Residents. La cosa curiosa è che proprio in questo periodo, facendo un po' di date in giro e incontrando gente nuova, tutti citavano questa cosa. Non erano i miei gruppi preferiti, ma capisco che per chi sperimentava con l'elettronica e con i visual fossero importanti. E poi erano gruppi che, se non vedevi Mister Fantasy, non avresti mai saputo che esistessero. C'era un fattore di scoperta musicale molto forte. Anche le interviste di Mario Luzzatto Fegiz erano molto belle. Sì, un po' provocatorie. E poi io venivo dal giornalismo musicale, avevo una certa conoscenza della materia, e c'era questa maniera di presentare abbastanza breve, generalmente accompagnata da un trucco visivo di Mario Convertino. Era qualcosa che non si era mai visto prima e, fortunatamente, devo dire che non si è visto nemmeno dopo. In realtà non ci ha mai copiato nessuno, neanche Videomusic, neanche MTV. Eravamo incopiabili. Un po' per un fatto estetico molto forte, ma anche perché non eravamo un programma standard, di quelli che suonano musica: tiravamo dentro tante altre cose. Imitarlo avrebbe significato farne una copia, e fortunatamente nessuno l'ha fatto

«La musica andrebbe raccontata mescolando tutto» Si andava da Little Tony a Carmelo Bene: c'era proprio tutto. Sì, c'era veramente di tutto. Era un po' anche il senso di quando abbiamo cominciato in radio: si mischiava tutto. Potevi mettere Frank Zappa, poi Venditti, poi Keith Jarrett e chiudere con un blues. Dal mio punto di vista è così che andrebbe fatta. Sono d'accordo, anche oggi. Non solo ieri, anche oggi andrebbe fatta così. Invece oggi si pensa alla facilità dell'ascolto, all'immediatezza, e quindi tutti mettono il pop, variamente declinato, italiano o straniero, e nessuno va più a cercare gli angoli dove invece si nasconde la musica interessante. È stata una deriva che ai tempi avremmo chiamato commerciale e che adesso potremmo dire popolare, e che contrasta con l'idea di radio di allora e con la mia maniera di ascoltare la musica ancora oggi.

Sicché, a ben vedere, Massarini fa sul palco quello che faceva in radio e in tv: mescola. Il prog e l'orchestra, Little Tony e Carmelo Bene, la testa di volpe del Palasport e il salotto di Supper's Ready, dove si parte per un viaggio e si torna al punto di partenza. Chi vorrà ritrovare i propri attimi, quelli di cui scriveva Pavese, potrà farlo a Mantova (9 dicembre), Brescia (11), Bassano del Grappa (12), Napoli (15), Bari (16) e Roma (19), le date in cui il narratore sarà in scena. Basterà guardare gli occhi di chi siede accanto.