Sfera Ebbasta anticipa al 20 novembre 2026 l’uscita di Purosangue, il nuovo album per Universal Music Italia, inizialmente previsto per l’11 dicembre. L’annuncio arriva dai palazzi di via Friuli a Cinisello Balsamo, luogo legato alle origini del rapper. Secondo quanto comunicato, la decisione risponde all’attesa dei fan. Il disco precede il ritorno dal vivo: il tour prodotto da Vivo Concerti partirà il 27 gennaio 2027 da Jesolo e toccherà Torino, Roma, Milano e Bologna, con nove appuntamenti fino al 5 marzo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il conto alla rovescia perde ventuno giorni. Sfera Ebbasta anticipa l’uscita di Purosangue: il nuovo album sarà pubblicato venerdì 20 novembre 2026 per Universal Music Italia, anziché l’11 dicembre. Per annunciare il cambio di programma, il rapper ha scelto i palazzi di via Friuli a Cinisello Balsamo, tornando in un luogo che appartiene alla sua storia prima ancora che alla sua discografia.

Purosangue esce il 20 novembre Il titolo era già stato annunciato: la novità è dunque la data di pubblicazione, anticipata di tre settimane. Secondo quanto comunicato, è stata la risposta del pubblico a spingere Sfera ad accorciare i tempi. L’uscita anticipata viene presentata come un modo per ricambiare il sostegno ricevuto e consegnare prima le nuove canzoni a chi le aspetta. La comunicazione del progetto insiste sul legame con le origini e su un’identità che il titolo Purosangue vuole rivendicare. Una dichiarazione d’intenti che trova nell’annuncio da via Friuli la sua traduzione più immediata: il calendario cambia, l’indirizzo resta quello di casa.

Da Cinisello Balsamo al nuovo capitolo discografico Cinisello occupa da tempo un posto preciso nell’immaginario di Sfera Ebbasta. È la Ciny raccontata nelle sue canzoni, il punto di partenza di un percorso che da XDVR ha attraversato Rockstar, Famoso e X2VR. Affidare a quei palazzi la nuova data significa riportare anche questo annuncio dentro una geografia riconoscibile per il suo pubblico. Purosangue arriva a tre anni da X2VR, pubblicato nel novembre 2023, e dopo Santana Money Gang, il progetto condiviso con Shiva uscito nell’aprile 2025. La nuova data riserva anche una coincidenza discografica: il 20 novembre 2020 usciva Famoso. Sei anni dopo, lo stesso giorno segnerà l’arrivo del nuovo album