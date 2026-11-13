Sfera Ebbasta anticipa al 20 novembre 2026 l’uscita di Purosangue, il nuovo album per Universal Music Italia, inizialmente previsto per l’11 dicembre. L’annuncio arriva dai palazzi di via Friuli a Cinisello Balsamo, luogo legato alle origini del rapper. Secondo quanto comunicato, la decisione risponde all’attesa dei fan. Il disco precede il ritorno dal vivo: il tour prodotto da Vivo Concerti partirà il 27 gennaio 2027 da Jesolo e toccherà Torino, Roma, Milano e Bologna, con nove appuntamenti fino al 5 marzo
Il conto alla rovescia perde ventuno giorni. Sfera Ebbasta anticipa l’uscita di Purosangue: il nuovo album sarà pubblicato venerdì 20 novembre 2026 per Universal Music Italia, anziché l’11 dicembre. Per annunciare il cambio di programma, il rapper ha scelto i palazzi di via Friuli a Cinisello Balsamo, tornando in un luogo che appartiene alla sua storia prima ancora che alla sua discografia.
Purosangue esce il 20 novembre
Il titolo era già stato annunciato: la novità è dunque la data di pubblicazione, anticipata di tre settimane. Secondo quanto comunicato, è stata la risposta del pubblico a spingere Sfera ad accorciare i tempi. L’uscita anticipata viene presentata come un modo per ricambiare il sostegno ricevuto e consegnare prima le nuove canzoni a chi le aspetta.
La comunicazione del progetto insiste sul legame con le origini e su un’identità che il titolo Purosangue vuole rivendicare. Una dichiarazione d’intenti che trova nell’annuncio da via Friuli la sua traduzione più immediata: il calendario cambia, l’indirizzo resta quello di casa.
Da Cinisello Balsamo al nuovo capitolo discografico
Cinisello occupa da tempo un posto preciso nell’immaginario di Sfera Ebbasta. È la Ciny raccontata nelle sue canzoni, il punto di partenza di un percorso che da XDVR ha attraversato Rockstar, Famoso e X2VR. Affidare a quei palazzi la nuova data significa riportare anche questo annuncio dentro una geografia riconoscibile per il suo pubblico.
Purosangue arriva a tre anni da X2VR, pubblicato nel novembre 2023, e dopo Santana Money Gang, il progetto condiviso con Shiva uscito nell’aprile 2025. La nuova data riserva anche una coincidenza discografica: il 20 novembre 2020 usciva Famoso. Sei anni dopo, lo stesso giorno segnerà l’arrivo del nuovo album
Il tour 2027 di Sfera Ebbasta
Il prossimo passaggio sarà sul palco. Da gennaio 2027 Sfera Ebbasta tornerà nei palazzetti con un tour prodotto da Vivo Concerti, nel quale i nuovi brani affiancheranno le hit del suo repertorio. Il calendario comprende nove appuntamenti, dal 27 gennaio al 5 marzo, con partenza da Jesolo e concerti a Torino, Roma, Milano e Bologna.
Sul sito del promoter risultano già esaurite le due date romane del 2 e 3 febbraio e quelle milanesi del 5 e 6 febbraio. Ecco il calendario annunciato:
- 27 gennaio 2027 – Jesolo, Palazzo del Turismo
- 30 gennaio 2027 – Torino, Inalpi Arena
- 2 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – sold out
- 3 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – sold out
- 5 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome – sold out
- 6 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome – sold out
- 7 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome
- 13 febbraio 2027 – Casalecchio di Reno, Bologna, Unipol Arena
- 5 marzo 2027 – Roma, Palazzo dello Sport.