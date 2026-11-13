Romaeuropa Festival, due giorni per reinventare i rituali dell'ascolto

Due giorni per reinventare i rituali dell'ascolto, superare le convenzioni del concerto e celebrare la straordinaria vitalità della creazione musicale. Il 14 e 15 novembre, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Romaeuropa Festival, diretto da Fabrizio Grifasi, conclude la sua quarantunesima edizione con un weekend interamente dedicato alla musica. Un Gran Finale che domenica 15 novembre si trasforma in una maratona musicale di più di dodici ore, dalla mattina fino alla mezzanotte, attraversando repertori, generazioni e linguaggi, per festeggiare e concludere i due mesi e mezzo di programmazione di questa edizione.



14 NOVEMBRE – TRA MINIMALISMO ED ELETTRONICA

Il Gran Finale Musicale dell’edizione 2026 del Romaeuropa Festival prende il via la sera di sabato 14 novembre alle ore 21.00 con Vernacular, l'incontro tra Third Coast Percussion e Jlin, un sodalizio artistico che da oltre dieci anni esplora le possibilità di dialogo tra musica elettronica e percussioni contemporanee. Da una parte il quartetto di Chicago, vincitore di un Grammy Award e primo ensemble di percussioni nella storia a ottenere il riconoscimento nella categoria classica; dall'altra Jlin, compositrice e producer statunitense, finalista al Premio Pulitzer per Perspective, opera commissionata proprio da Third Coast Percussion. Originaria di Gary, nell'Indiana, e cresciuta artisticamente nell'universo del Chicago Footwork, Jlin ha sviluppato un linguaggio personalissimo, nel quale la complessità delle strutture ritmiche incontra l'immediatezza fisica della club culture e la ricerca della musica d'avanguardia. In Vernacular, le versioni elettroniche delle sue composizioni si confrontano con le trasposizioni acustiche del quartetto, in un continuo scambio tra suono sintetico e strumentale. A completare il programma, una nuova commissione del 92NY di New York riunisce per la prima volta tutti e cinque gli artisti in un'esecuzione condivisa, ampliando ulteriormente gli orizzonti di una delle collaborazioni più originali della musica contemporanea.

15 NOVEMBRE – 12 ORE DI MUSICA TRA 100 CELLOS MORNING SESSION; IL CLASSICAL RAVE PARTY DI ENRICO MELOZZI E UN POMERIGGIO DEDICATO A PHILIP GLASS.

100 Cellos Morning Session | Domenica 15 novembre il Gran Finale entra nel vivo già dalla mattina. Alle ore 11.30 la Sala Santa Cecilia (grazie alla collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia) accoglie la 100 Cellos Morning Session, con Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi, alla guida dell'imponente formazione formata da oltre cento violoncellisti. Alternandosi tra lo strumento e il podio, i due musicisti trasformano uno degli strumenti più emblematici della tradizione classica in una straordinaria macchina sonora. Un unico corpo musicale che attraversa repertori, epoche e generi, facendo convivere la scrittura classica con le suggestioni della musica popolare e contemporanea. Nato nel 2012 tra le mura del Teatro Valle Occupato di Roma per iniziativa dei due musicisti, il progetto dei 100 Cellos ha costruito negli anni una storia artistica singolare, attraversando palcoscenici prestigiosi e grandi manifestazioni popolari. Un'esperienza che ha ridefinito le possibilità espressive del violoncello, trasformando una formazione strumentale in una comunità musicale aperta, capace di coinvolgere professionisti, giovani musicisti e appassionati e di parlare a pubblici diversi.

Philip Glass Afternoon Sessions | Con le Philip Glass Afternoon Sessions, a partire dalle ore 15, il Festival torna a rendere omaggio a Glass attraverso due appuntamenti che ne esplorano differenti dimensioni espressive, anticipando le celebrazioni per il novantesimo compleanno, che ricorrerà nel gennaio 2027.

Alle ore 15.00 Vanessa Wagner, tra le pianiste più autorevoli e originali della scena francese contemporanea, affronta l'esecuzione integrale dei venti Piano Etudes, uno dei cicli più significativi della letteratura pianistica degli ultimi decenni. Vincitrice di una Victoire de la Musique e interprete capace di muoversi con naturalezza tra il repertorio classico e la creazione contemporanea, Wagner ha pubblicato nel 2025 per l'etichetta InFiné la sua incisione integrale degli Études, coronamento di un lungo percorso di approfondimento della scrittura di Glass. Composti tra il 1991 e il 2012 e articolati in due raccolte di dieci brani ciascuna, questi studi nascono inizialmente come una ricerca sulle possibilità tecniche ed espressive dello strumento, per evolvere progressivamente verso architetture musicali più ampie, complesse e liriche.

Un'impresa pianistica che richiede all'interprete non soltanto un eccezionale controllo tecnico, ma una costante disponibilità emotiva, restituendo tutta la ricchezza e la forza espressiva del linguaggio del compositore americano.

Alle ore 18.00 tornano sul palco i Third Coast Percussion con Aguas da Amazonia, una delle opere più suggestive di Glass, proposta in una versione che ne espande le possibilità timbriche e ritmiche. Nata tra il 1993 e il 1999 per la compagnia brasiliana Grupo Corpo e originariamente concepita per l'ensemble Uakti, la composizione si articola in dieci movimenti ispirati ad altrettanti corsi d'acqua del bacino amazzonico. Una geografia musicale nella quale le cellule ritmiche e melodiche si sviluppano attraverso reiterazioni, sovrapposizioni e progressivi mutamenti armonici, evocando il movimento continuo delle correnti e le molteplici forme dell'acqua.