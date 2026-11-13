Uno dei pionieri del reggaeton. Un esempio per tanti artisti che a lui si ispirano da sempre. Una carriera costellata di successi che hanno segnato un’era musicale, che ora è da poco ricominciata con un nuovo album e l’annuncio del suo show a Coachella: Daddy Yankee è stato premiato Persona dell’Anno a Las Vegas in occasione della 27ma edizione dei Latin Grammys. Da J Balvin a Feid, Trueno, La Sugar Hill Gang, Tito El Bambino, Jowell y Randy lo hanno omaggiato, in una serata indimenticabile per la musica latina