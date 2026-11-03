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Discografia: la crisi silenziosa che spaventa le major

Michele Boroni

Michele Boroni

Boom di ascolti, ma strategie fallimentari. Dall'interesse dei fondi speculativi al ruolo passivo verso le piattaforme streaming e l’intelligenza artificiale: ecco gli errori secondo Ted Gioia delle grandi etichette diventate ormai solo "gestori di proprietà intellettuale”

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