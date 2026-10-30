Halloween 2026 in discoteca: dove festeggiare in Italia e in Europa

In Italia Halloween è diventato da tempo una sorta di Capodanno d’autunno per le

discoteche: un’occasione per organizzare feste a tema, richiamare pubblico nei club e, in alcune zone, inaugurare la programmazione invernale. Ecco una selezione di locali dove trascorrere il weekend di Halloween 2026, tra Italia ed Europa.



Milano oscilla tra club storici e feste in maschera. All’Amnesia Milano, sabato 31 ottobre, è atteso Leon, con un extended set insieme a Michele Arcieri. Dj e produttore italiano attivo tra house e techno, Leon ha pubblicato su etichette come Cocoon, 8bit, Hot Creations e Crosstown Rebels. Il suo rapporto con il club milanese dura da oltre dieci anni. Atmosfere più legate all’immaginario di Halloween

all’Hollywood, che quest’anno festeggia anche il suo quarantesimo anniversario. La serata si chiama Pirates of the Dead e invita a giocare con costumi, pirati, creature notturne e riferimenti al cinema horror. Al Loolapaloosa il tema scelto è invece Falling Leaves Cemetery, tra suggestioni dark e scenografie surreali, con la collaborazione della crew Milano in Festa. Altre feste a tema sono in programma all’Armani Privé, al Philipp’s Club e al Twiga.



L'Emilia-Romagna, Halloween apre la stagione invernale: il weekend di Halloween coincide anche con l’avvio della nuova programmazione di alcuni locali. Al Matis Club di Bologna, venerdì 30 ottobre, la stagione 2026/27 comincia con VidaLoca, appuntamento destinato a tornare ogni venerdì. Sabato 31 ottobre è in programma il dj set speciale di Guè, una presenza ormai ricorrente per Halloween al Matis. Al Peter Pan Club di Misano Adriatico, sabato 31 ottobre, torna VidaLoca per la notte di Halloween. Il locale inaugurerà ufficialmente la stagione invernale nel fine settimana del 13 e 14 novembre, con una programmazione che prevede serate speciali il venerdì e VidaLoca ogni sabato. Domenica 1° novembre si torna invece sul mare, sempre a Misano Adriatico, con Dhune e il suo format nato dalla collaborazione tra i team di Peter Pan e Villa delle Rose e l’Osteria La Mucca in Spiaggia e che unisce buona

cucina e buona musica dall’ora di pranzo sino a quella dell’aperitivo. In consolle sono

annunciati Ciuffo, Mappa e ZØEDÏAC.



Eccoci a Hardcore, cene e spettacoli in altri regioni: a Corte Franca, in provincia di Brescia, il Number One propone sabato 31 ottobre Hardcore Warriors Halloween, con due sale e una line-up che comprende Partyraiser, Noize Suppressor e Predator, a Moncalieri, alle porte di Torino, l’Audiodrome Alive Club ospita OVER the Rainbow; in Veneto, lo Storya di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, organizza sabato 31 ottobre Cuore Matto & Shabby Chic: la serata comprende una cena con gli show di Flavio Gioia e Christian De Sieno, seguita dalla musica di Richy Salmaso, Mike More e LYO.



Iinfine alcuni appuntamenti europei. A Ibiza la stagione estiva è terminata da poco, ma alcuni locali proseguono la programmazione. Tra questi ci sono Akasha Las Dalias, il 528, con un party in collaborazione con il Pikes, ed Es Paradis, a San Antonio. Il Chinois è aperto da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre: per domenica in consolle Ricardo Villabos e Sonia Moonear. A Madrid, il Fabrik apre sei sale, con Charlotte de Witte, Darius Syrossian, Nastia e tanti altri artisti. A Londra, il fabric propone Rødhåd, FJAAK e Demi Riquisimo, mentre al Berghain di Berlino sono annunciati Jelena, Roman Flügel e Verraco. Il weekend di Halloween diventa così un’occasione per scegliere tra discoteche italiane ed europee, tra feste in maschera, dj set e programmazioni che proseguono oltre la notte del 31 ottobre.