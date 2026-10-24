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Musica

Rokia Traoré a JAZZMI: "Orgogliosa delle mie origini. Porto sempre con me un po’ di Mali"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Le radici africane, che ha riconosciuto e valorizzato dopo tanti viaggi all’estero. La tradizione musicale del suo paese, che unisce a folk e rock. La volontà di far conoscere sempre più le sue origini, e di creare un concerto che non sia mai unidirezionale, ma ricco di ciò che dà e riceve dal pubblico: abbiamo incontrato la musicista maliana Rokia Traoré, che sarà a JAZZMI il 27 ottobre. L’intervista

 

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