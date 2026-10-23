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Musica

Sex Pistols, torna 30 anni dopo Filthy Lucre, l'album live della reunion

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

Il disco uscì nel 1996 per testimoniare il tour di reunion della band capostipite del Punk. Verrà ripubblicato il 20 novembre

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