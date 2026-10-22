Tre storie unite dalla musica. Una creazione magica, che ha sconfitto ogni barriera fisica e culturale. Un album, L’Antidote, uscito nel 2025 e Sound Sketches, colonna sonora per la mostra Giorgio Armani Privé 2005–2025 – Twenty Years of Haute Couture, che porteranno dal vivo questa sera a Milano, nell’ambito di JAZZMI. Una musica che ci porta in un lungo viaggio, fatto di contaminazioni e differenze che diventano forza. Abbiamo incontrato Red Hasa del trio L’Antidote. L’intervista