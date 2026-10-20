The Sphere, l'arena che sta rivoluzionando Las Vegas (e lo streaming)

Architettura avveniristica e show immersivi offrono alle star un'alternativa ai tour mondiali, creando un fenomeno mediatico che va ben oltre il palco. La struttura da 2,3 miliardi di dollari non fa solo registrare il tutto esaurito, ma fa impennare gli ascolti in streaming.
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