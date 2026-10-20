Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

The Sphere, l'arena che sta rivoluzionando Las Vegas (e lo streaming)

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Architettura avveniristica e show immersivi offrono alle star un'alternativa ai tour mondiali, creando un fenomeno mediatico che va ben oltre il palco. La struttura da 2,3 miliardi di dollari non fa solo registrare il tutto esaurito, ma fa impennare gli ascolti in streaming.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ