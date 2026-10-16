Fabri Fibra e Neffa, testo e significato del nuovo singolo Vertigini

Da oggi in rotazione radiofonica, è il nuovo estratto di Zarathustra Style, il disco che ha riunito due nomi storici dell’hip hop italiano. Vertigini è un brano introspettivo, che ragiona sul passare degli anni, sui ricordi e sulla disillusione

Dopo l’uscita dell’album, arriva un nuovo capitolo per il sodalizio tra Fabri Fibra e Neffa. Da venerdì 16 ottobre è in radio Vertigini, il singolo scelto per accompagnare la seconda fase di promozione di Zarathustra Style, pubblicato il 9 ottobre da Dischi Numero Uno/Sony Music Italy. Per festeggiare il lancio, i due rapper hanno incontrato i fan in una serie di instore a Torino, Milano, Napoli e Roma.

Il significato di Vertigini

Collocato alla posizione numero sedici della tracklist, il pezzo è costruito su più livelli di lettura e mette al centro il legame con il tempo e un sentimento di disincanto. Il passato, man mano che si allontana, si sbiadisce, ma proprio quella distanza permette di rileggere con occhi più maturi le persone incontrate e le esperienze vissute, facendo i conti con ciò che è rimasto e ciò che invece si è trasformato. Si tratta di uno dei passaggi più riflessivi dell’intero progetto, dove a emergere è la parte emotiva della coppia.

Il testo

Non so più cosa conta, forse una scusa pronta

Forse un cucchiaio in mano mentre la Concordia affonda

Pensavo che era un testo fresco

Invece me ne sto, patrimonio del non esco

'Sto mondo non canta spirito

Ascolta la classifica, conta la qualifica

Qua non so più se davvero sto esprimendo me stesso

E non ci scommetto, ma neanche prometto

Quello che ho dentro adesso è questo, è no show

Capisci? Vengo su da un cesso col flow

Strano per i tuoi standard, sbanda, chi la scambia

'Sta vita è un'aula bastarda

In bianco e nero, foto di classe

Vorrei che il vero di quei giorni d'oro restasse

Ma alla mia età la speranza è un lusso

E quello che mi avanza va tutto nel flusso



Ombre che non rispondono

Conti i sorrisi e le lacrime

Mentre le strade cambiano

Provi e non riesci più a correre

Mille cose che splendono

Prima che scenda la polvere

Vengono le vertigini

Castelli di carta le luci della ribalta

La gente intorno che si esalta

È un'arma a doppio taglio, mai un intervallo

Faccio di tutto per restare in ballo, forse sbaglio

Forse mi illudo di fermare il tempo

La paura di guardarsi dentro

Potrei farti un elenco di canzoni mai finite

Musica kryptonite, mille salite

Demoni sulla spalla mi danno consigli

"Pensa a fare i soldi, non i figli"

Vorrei non sentirli, sono in stallo

Penso a mettermi in salvo, trappola di cristallo, Bruce Willis

Crescendo tutti quanti abbiamo dei limiti (Dei limiti)

Io, se mi guardo indietro, fra', ho le vertigini

Di giorni bellissimi, incubi, sogni

Punti a certi picchi che buchi 'sti fogli

Ombre che non rispondono

Conti i sorrisi e le lacrime

Mentre le strade cambiano

Provi e non riesci più a correre

Mille cose che splendono

Prima che scenda la polvere

Vengono le vertigini

(Vertigini, vertigini, vertigini)