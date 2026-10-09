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Musica

Caro racconta "Returning To Innocence": "Sono cambiata, ma i miei brani nascono dal cuore"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto Josinematography

Un nuovo album in cui ha sperimentato. Le canzoni che nascono solo dal cuore. Il processo artisticamente evolutivo che non si ferma mai. Le canzoni del passato che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico e che ora vivono nell’artista che è oggi. La data a Milano, il 21 novembre allo Spazio Teatro 89, in cui porterà il repertorio contemporaneo. E la gioia di poter dire: questa sono io. Abbiamo incontrato Caro, artista e cantautrice che ci ha raccontato "Returning To Innocence"

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