im Mertens sarà protagonista del Concerto per l’Europa, in programma domenica 27 settembre alle 19 al Castello di Piovera, nell’Alessandrino, per il weekend inaugurale di Ottobre Alessandrino e le Giornate Europee del Patrimonio. Aperte le prevendite su TicketOne per l’unica data italiana del tour europeo 2026 del compositore e pianista belga, autore di Struggle for Pleasure e tra le voci più riconoscibili della musica contemporanea europea, tra minimalismo, ricerca, suggestioni cinematografiche e memoria europea. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Wim Mertens in concerto al Castello di Piovera Alessandria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della terza edizione di Ottobre Alessandrino. Domenica 27 settembre, alle ore 19, il Castello di Piovera ospiterà Wim Mertens, tra le figure più autorevoli della musica contemporanea europea, per un evento speciale intitolato Concerto per l’Europa. La data piemontese rappresenta l’unica tappa italiana del tour europeo 2026 del compositore, pianista e musicologo belga, impegnato da maggio in una tournée nei principali palcoscenici del continente. Un’occasione rara per ascoltare dal vivo un artista che ha costruito un linguaggio immediatamente riconoscibile, sospeso tra minimalismo, ricerca sonora, scrittura colta e accessibilità emotiva.

Il Concerto per l’Europa durante le Giornate Europee del Patrimonio Il Concerto per l’Europa nasce come momento di ascolto, condivisione e riflessione attorno ai valori comuni del continente. La musica di Wim Mertens diventa così il centro di una serata pensata per celebrare l’identità europea attraverso il dialogo tra memoria, cultura e patrimonio. La scelta della data non è casuale. L’evento si inserisce infatti nel weekend inaugurale di Ottobre Alessandrino e nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa che dal 1991 valorizza monumenti, luoghi della cultura e spazi storici del continente, invitando i cittadini a riscoprirli come parte viva di una memoria collettiva. In questo contesto, il concerto assume un significato che va oltre la semplice esibizione musicale: diventa un’occasione per riflettere sul senso di appartenenza, sulla ricchezza delle differenze e sulla possibilità di riconoscere nella cultura uno spazio comune. La musica di Wim Mertens tra minimalismo e cinema Wim Mertens è considerato uno dei protagonisti della musica contemporanea europea. Nel corso della sua carriera ha saputo coniugare rigore compositivo e forza evocativa, attraversando pianoforte solo, ensemble da camera, orchestra sinfonica, opere vocali e grandi cicli musicali. Il grande pubblico lo conosce anche per Struggle for Pleasure, brano legato all’immaginario sonoro di Mertens e alla collaborazione con Peter Greenaway per Il ventre dell’architetto. Una composizione capace di racchiudere molte delle caratteristiche della sua scrittura: andamento ipnotico, tensione melodica, limpidezza formale e una malinconia luminosa, di quelle che sembrano camminare dritte verso il cuore senza chiedere permesso. La collaborazione con il cinema non si esaurisce però con Greenaway. Mertens ha scritto musiche anche per registi e artisti come Jan Fabre, i fratelli Dardenne, Marion Hänsel e Paul Cox, confermando un rapporto profondo tra immagine, suono e racconto.

Una carriera internazionale lunga oltre settanta album Compositore, pianista e musicologo, Wim Mertens ha pubblicato nel 1980 American Minimal Music, uno dei primi studi sistematici dedicati alla musica minimalista americana. Nello stesso anno ha debuttato discograficamente con For Amusement Only, lavoro elettronico costruito utilizzando i suoni dei flipper. Da allora ha inciso oltre settanta album, tra cui Vergessen e Struggle for Pleasure, entrambi pubblicati nel 1982 e considerati passaggi fondamentali della sua produzione. La sua carriera lo ha portato a esibirsi in Europa, Nord e Centro America, Giappone e Thailandia, sia come solista sia con il proprio ensemble. Negli anni ha alternato progetti per pianoforte, formazioni da camera, orchestra e voce, mantenendo sempre una cifra personale: una musica colta ma mai respingente, sofisticata ma capace di parlare anche a chi non frequenta abitualmente la musica contemporanea. Insomma, niente torre d’avorio con citofono rotto: Mertens sa essere complesso senza diventare inaccessibile. Il Castello di Piovera, una cornice storica per la musica europea A rendere speciale l’appuntamento contribuisce anche la sede scelta per il concerto. Il Castello di Piovera, in provincia di Alessandria, è una fortezza di origine trecentesca sorta su insediamenti precedenti di epoca romana, longobarda e carolingia. Sopravvissuto a secoli di trasformazioni, dominazioni e rimaneggiamenti, il castello diventa per una sera non solo scenario, ma parte attiva del progetto culturale. Le sue architetture storiche dialogano con la musica di Mertens, trasformando il patrimonio in uno spazio vivo, abitato dal suono e dalla partecipazione del pubblico. Il Concerto per l’Europa rafforza così il legame tra dimensione locale e respiro internazionale: da un lato il territorio alessandrino, dall’altro un artista belga che ha contribuito a definire un immaginario musicale profondamente europeo.