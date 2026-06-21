La Prima Estate, Giorno Due con Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ!
La scena alternativa italiana è protagonista nella seconda giornata de La Prima Estate: Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! sono le band di un Day 2 non di revival, ma di conferme. Il rock italiano indipendente ha attraversato tempeste e mareggiate, ma continua a veleggiare in acque sicure e forti. Ed è più vivo che mai. Prima di loro i Verida, giovane band emergente milanese, scelta nel contest Next Stage: La Prima Estate. Il racconto dell’inviata Valentina Clemente