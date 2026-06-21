24/26 Foto di Fabio Paleari

I Marlene Kuntz hanno parlato di come sono nati e hanno poi sviluppato la loro musica che, senza alcun dubbio, ha segnato un'epoca ben precisa del nostro Paese e soprattutto ha dato voce a tanti giovani che si sono identificati nei brani della band di Cuneo. E poi i pregiudizi su testi e immagine, superati grazie alla passione