The Rolling Stones, il nuovo singolo Jealous Lover in uscita il 26 giugnoMusica
Dopo il successo del primo singolo, una delle band più influenti della storia del rock torna a sorprendere il pubblico con un nuovo brano che anticipa l'album in uscita a luglio. Un ritorno alle sonorità rhythm and blues che conferma una straordinaria vitalità artistica, a oltre sessant'anni dagli esordi
I Rolling Stones continuano ad alimentare l'attesa per il loro nuovo progetto discografico annunciando l'uscita di Jealous Lover, disponibile dal 26 giugno, ultimo singolo estratto da Foreign Tongues, l'album in arrivo il 10 luglio. Dopo il sound più pop-rock di In The Stars, la storica band britannica cambia ancora pelle e torna alle proprie radici rhythm and blues con un brano intenso e raffinato, guidato dal falsetto di Mick Jagger e da un groove ricco di sfumature soul. Le chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood dialogano con eleganza, mentre la sezione ritmica di Darryl Jones e Steve Jordan sostiene una canzone che unisce tradizione e modernità, impreziosita dalle tastiere di Steve Winwood e dalla produzione di Andrew Watt. Un nuovo tassello che conferma la straordinaria vitalità artistica degli Stones, capaci di reinventarsi dopo oltre sessant'anni di carriera.
Un album tra grandi ospiti e nuove sonorità
Registrato ai Metropolis Studios di Londra in un periodo di particolare ispirazione creativa, Foreign Tongues arriva a meno di tre anni dal successo mondiale di Hackney Diamonds e promette di ampliare ulteriormente il linguaggio musicale della band. Prodotto ancora una volta da Andrew Watt, il disco vede protagonisti Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood insieme ai collaboratori storici Darryl Jones, Steve Jordan e Matt Clifford, con la partecipazione speciale del compianto Charlie Watts in una delle sue ultime registrazioni in studio. A rendere ancora più prestigioso il progetto contribuiscono numerosi ospiti d'eccezione, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Il risultato è un lavoro che alterna rock, blues, soul e contaminazioni contemporanee senza perdere l'inconfondibile identità degli Stones.
La tracklist di Foreign Tongues:
- Rough and Twisted
- In The Stars
- Jealous Lover
- Mr Charm
- Divine Intervention
- Ringing Hollow
- Never Wanna Lose You
- Hit Me In The Head
- You Know I'm No Good
- Some of Us
- Covered In You
- Side Effects
- Back In Your Life
- Beautiful Delilah