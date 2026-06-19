I Rolling Stones continuano ad alimentare l'attesa per il loro nuovo progetto discografico annunciando l'uscita di Jealous Lover, disponibile dal 26 giugno, ultimo singolo estratto da Foreign Tongues, l'album in arrivo il 10 luglio. Dopo il sound più pop-rock di In The Stars, la storica band britannica cambia ancora pelle e torna alle proprie radici rhythm and blues con un brano intenso e raffinato, guidato dal falsetto di Mick Jagger e da un groove ricco di sfumature soul. Le chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood dialogano con eleganza, mentre la sezione ritmica di Darryl Jones e Steve Jordan sostiene una canzone che unisce tradizione e modernità, impreziosita dalle tastiere di Steve Winwood e dalla produzione di Andrew Watt. Un nuovo tassello che conferma la straordinaria vitalità artistica degli Stones, capaci di reinventarsi dopo oltre sessant'anni di carriera.