Le stelle della musica insieme a Radio Italia per Fondazione Airc

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per il secondo anno, è charity partner di Radio Italia Live – Il Concerto in programma a Milano e Palermo. Un’occasione importante per veicolare il valore della prevenzione, sensibilizzare il grande pubblico sulla necessità di compiere azioni consapevoli per mantenersi in salute e, insieme, coinvolgerlo alla donazione, per dare continuità ai giovani ricercatori impegnati a rendere il cancro sempre più curabile. Nonostante i progressi degli ultimi decenni il cancro rimane una priorità: solo nel nostro Paese lo scorso anno ci sono state oltre 362mila nuove diagnosi di tumore, circa 1.000 al giorno. Grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione, diagnosi e cura, oggi il 50% circa delle persone che riceve una diagnosi di tumore guarisce. Per incidere su questi numeri è necessario garantire continuità ai 5mila scienziati AIRC, al lavoro con l’obiettivo di mettere a punto cure sempre più efficaci per tutti i tumori.



Per questo Fondazione AIRC, in collaborazione con Radio Italia in occasione di Radio Italia Live – Il concerto in programma a Milano il 15 maggio e Palermo il 26 giugno, organizza un’asta per raccogliere fondi da destinare ai migliori progetti di ricerca, con l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile. Undici artisti, della line-up milanese tra cui Gigi D’Alessio, Giorgia, J-Ax, Sayf, Annalisa, Alfa, hanno accolto l’invito di Fondazione AIRC e hanno donato cimeli unici.



L’asta è online fino al 19 giugno https://www.memorabid.com/aircradioitalia