Entrambi candidati ai Grammy Awards come Best New artist, incontriamo Benson Boone e Teddy Swims sul red carpet della trentesima edizione degli European Music Awards, che MTV celebra a Manchester, nell’anno della reunion degli Oasis. I due cantautori americani, candidati a questi riconoscimenti, sono entusiasti del successo e dell’affetto che stanno ricevendo. E ci hanno svelato che, l’anno prossimo, ci sarà nuova musica di entrambi da ascoltare. Le interviste dell'inviata a Manchester