“Brat and it’s completely different but also still brat”: Charli XCX è tornata, con una nuova versione dell’album pubblicato il 7 giugno, e presentato in anteprima al Primavera Sound di Barcellona. Questa volta, però, ogni brano ha un feat. scelto accuratamente e che trasforma l’album nella perfetta colonna sonora di un gigantesco club, dove poter ballare con gli stati d’animo più diversi (e mai sentirsi tristi). Abbiamo ascoltato in anteprima la nuova versione di Brat di Charli XCX: ecco la nostra recensione