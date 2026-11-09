Qual è il segreto del successo del documentario su Elizabeth Holmes

ll regista Lance Oppenheim e il comico Nathan Fielder seguono le vicende della donna che a 19 anni fondò la Theranos. In questo psicodramma segnato dal trionfo e la rovina, nel quale la realtà si fonda alla messa in scena e la patologia all’inganno, ognuno è in grado di trarre le proprie conclusioni e prendere ciò che c’è di valido nella vicenda dei suoi personaggi