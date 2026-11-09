Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Qual è il segreto del successo del documentario su Elizabeth Holmes

Antonio Monda

Antonio Monda
©Getty

ll regista Lance Oppenheim e il comico Nathan Fielder seguono le vicende della donna che a 19 anni fondò la Theranos. In questo psicodramma segnato dal trionfo e la rovina, nel quale la realtà si fonda alla messa in scena e la patologia all’inganno, ognuno è in grado di trarre le proprie conclusioni e prendere ciò che c’è di valido nella vicenda dei suoi personaggi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ